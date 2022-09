Horóscopo de hoy viernes 30 de septiembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Una palabra a destiempo puede echar por tierra todo el trabajo que has hecho en estos últimos meses. La persona que te atrae es muy quisquillosa en ciertos aspectos, y no tolera bien la crítica. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, pues hay cierta tendencia que hace más frágiles a tus vías respiratorias. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Un desencuentro es algo natural cuando dos tratan de acercarse, pues el camino está sembrado de malentendidos y de entredichos. En esa ambigüedad es inevitable perderse. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Ese dolor no es físico, sino el fruto de una ausencia cuya importancia te has negado a reconocer. Es tiempo de honrar ese sentimiento, pues es la única manera de evitar que te siga haciendo daño. Hay que cerrar las heridas con una despedida en forma: haz esa llamada que te has negado a hacer. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Si aún cargas con emociones mezcladas por tu ex pareja las cosas no van a ser todo lo bueno que quisieras con una nueva persona. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Es un día en el que debes cortar con el paso, y con ese motivo es necesario que hagas un pequeño ritual. Elige una foto que simbolice lo mejor de ese ayer. Tómala entre tus manos, y con toda la sinceridad de tu corazón dile “adiós”. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: En ocasiones un silencio en el momento justo dice más que una frase inoportuna. Te preocupa que esa persona que te interesa se vea más atraída por personas más elocuentes y carismáticas que tú. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Para sanar es necesario el tiempo. Y ese proceso no se puede apurar. Debes saber tener paciencia e ir paso a paso. El cuerpo sana antes que el espíritu, y la mente requiere aún de mayor tiempo. No hay ninguna prisa: eres tú quien decide cuando las cosas habrán quedado resueltas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Esperas que esa persona sea la que avanza hacia ti, per no das ese paso necesario hacia ella. No hay amor sin esfuerzo, y eso es justo lo que te falta. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Hoy debes trabajar en tu respiración, pues es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que tanto daño te hace. Al sentir tu respiración (el aire que entra, el aire…) tomas tota conciencia del conjunto de tu cuerpo y de la fuerza que le anima. Respira hondo, contén el aire y deja salir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: La amabilidad es una forma de grandeza, y es algo que abunda en ti. De manera que no hay razón para que finjas ser otra persona, más dura y más desapegada. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Dejas muy poco tiempo para cuidarte a ti mismo, en esa carrera en la que no paras por cuidar a los demás. Es mejor que hagas una planificación de tu día a día, y que en ella te dediques todo el tiempo y todo el espacio que necesitas para brindarte buenos alimentos, descanso suficiente y todo el ejercicio que necesitas. Ve tu horóscopo completo aquí...

