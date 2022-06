Horóscopo de hoy Virgo lunes 6 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

No dudes tanto de lo que quieres, en el trabajo siempre debes ser de una sola línea y lograr estabilidad en el camino, si por alguna extraña razón no te das cuenta de lo que estás viviendo, no eches culpa a lo que no tienes, sino a lo que has sacado de tu vida. No pierdas una discusión solo porque no quieres entrar en un debate, si tienes la razón en algo, tienes que pelear por ello y lo sabes, no te canses antes de tiempo.

