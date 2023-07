Horóscopo hoy 11 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 11 de julio 2023

ARIES: Tu sensibilidad está a flor de piel y te lleva a acercarte a las personas que de verdad correspondan. No escuches todas las opiniones de tu alrededor, mejor ve a un médico. Evita los consejos que no se adaptan bien a ti. Vas a hacer de mediador en un secreto pero ten cuidado con las interpretaciones dudosas que puedan derivar de ello, sé claro.

Horóscopo de Tauro para hoy: 11 de julio 2023

TAURO: El contacto con tu pareja está marcado por la armonía y la ternura. Es un buen momento para continuar la conversación de la víspera, insiste con dulzura y diplomacia. Los obstáculos actuales son muy poca cosa en comparación con los resultados a los que podrías aspirar.

Horóscopo de Géminis para hoy: 11 de julio 2023

GÉMINIS: Tus encuentros y tus intercambios se tiñen de una nueva energía, de voluntad feroz, de un poco de egoísmo y de una gran reactividad. Probablemente puedes iniciar un pequeño retiro a tu intimidad, preservándote de la agitación del ambiente y de las críticas destructivas. Sin embargo, podrás aprovechar este aislamiento elegido para desarrollar nuevas ideas y estrategias.

Le das amplitud a tu vida amorosa y expresas tus sentimientos. La grandeza del alma, la nobleza y la generosidad están en la cita para tu mayor felicidad y la de tu pareja que no podrá resistirte. Se te alienta a expresar tus sentimientos y busca arreglar tus amores a largo plazo, con cierto estilo.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 11 de julio 2023

CÁNCER: La situación está mejorando claramente, pero no es completamente satisfactoria. Este no es aún el momento adecuado para embarcarse en cambios que te costarían mucho dinero. Contrariamente a lo que puedes pensar, tus medios financieros no son lo suficientemente grandes para hacer frente a gastos importantes. Aunque pienses que esto es injusto, calma tu impaciencia, ya que te hará cometer desafortunados errores de juicio.

No tienes mucho a que temer sino los excesos favorecidos por un cielo bien dispuesto hacia ti. Disfruta más de la vida. De este modo, te llenarás de energía y se reabastecerán tus preciosas reservas y se cubrirá tu necesidad de oxígeno y aire fresco. Sal de tu zona de confort y explora un mundo que comienza a parecerse más a ti y pronto será tuyo.

Horóscopo de Leo para hoy: 11 de julio 2023

LEO: Si tienes la intención de imponer tus puntos de vista y proponer un trabajo personal, es hora de comenzar. Tu carisma devastador seduce a tus colegas y superiores que te llevan a los cielos. Intuitivo e inspirado, podrás elegir las pistas correctas y, a primera vista, identificar mercados prometedores. Tienes todos las energías para superar una prueba.

No te dejes impresionar por el brillo o las diferencias de lenguaje: a veces la gente se muestra poco diplomática pero los conflictos serán temporales y más escandalosos que destructivos. No es un mal periodo en sí sin te muestras adaptable y no buscas polemizar sobre detalles que no interesan a nadie.

Horóscopo de Virgo para hoy: 11 de julio 2023

VIRGO: Saturno acaba de entrar en fase retrógrada en Piscis. El planeta del tiempo, el rigor y el trabajo parece necesitar retroceder en el tiempo para comprender todo lo que está en juego en Piscis, signo de la espiritualidad y la vida interior. Saturno es de alguna manera una protección contra los excesos del signo de Piscis y las derivas superficiales y adictivas... Es un baluarte contra el abuso del alcohol, por ejemplo.

Desde finales de la semana pasada, está en trígono con Saturno precisamente. ¡Aquí llega el verano! En este signo de dulzura, el Sol nos invita a cuidar de nuestros seres queridos, a vivir plenamente las alegrías de la familia, del hogar. Con Saturno en trígono, tendrás la energía justa para mantener las cosas bajo control. De hecho, a veces las energías de Cáncer pueden invitarnos a encerrarnos en nosotros mismos. Es bueno que la razón nos empuje a regular estas energías.

Horóscopo de Libra para hoy: 11 de julio 2023

LIBRA: El tránsito de Júpiter en conjunción con tu sol natal se caracteriza por una confianza creciente, mucho optimismo y entusiasmo. Es un periodo de mejora, de expansión. La vida te sonríe. Si acaricias el deseo de reorientar tu vida es el momento de lanzarte. Debes estar atento, las oportunidades no faltarán.

Corres después de tu trabajo para encontrarte con tu mitad más rápido a menos que sea tu compañero quien se acerque a ti, ¡aun así compartirás esta semana una verdadera y total pasión! Tu amor se despierta, tu ardor sensual sigue este patrón de ascensión, ¡todo está bien! Sin embargo, tienes preocupaciones como todos, pero eliges relativizarlas para centrarte en tus sentimientos, ¡es una buena elección!

Horóscopo de Escorpio para hoy: 11 de julio 2023

ESCORPIO: Te has tomado la molestia de adoptar una actitud razonable con respecto al gasto, seguramente el miedo a malgastar el dinero que has ganado trabajando duro. Prefieres construir un pequeño nido para los tiempos difíciles. Recibes una suma de dinero que te satisface por completo. Más rápido de lo esperado, una persona te da el dinero que te deben.

Tu ánimo y tu buen aspecto te dan un toque de energía para ti y a tu círculo cercano. Hay que decir que irradias una luz cálida y comunicativa, muchas personas se sienten atraídas a ti como magnetizados por tu aura beneficiosa. Tu relación, por supuesto, disfruta de esta hermosa energía, te sientes en armonía de corazón y de cuerpo con tu pareja, tu vida amorosa plena estimula toda tu vida con destreza, ¡felicidades!

Horóscopo de Sagitario para hoy: 11 de julio 2023

SAGITARIO: Es probable que tu conocimiento interese a tus empleados. Puedes considerar comenzar un proyecto o una nueva carrera, antes de lanzarte al agua debes tomar la máxima información. Esta semana es ideal para rebotar o renovarte. Todo va de la mano, no tienes tiempo para respirar, te lleva un impulso increíblemente positivo. No disminuyas los esfuerzos.

Si quieres viajar, encontrar personas diferentes, retomar los estudios, mejorar tu estatus, cambiar tu manera de percibirte, este tránsito es muy favorable. La suerte y el éxito están presentes. Estás en plena forma y tienes la energía para afrontar el mundo. Explota esta influencia al máximo.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 11 de julio 2023

CAPRICORNIO: Te iría bien hacer una selección exhaustiva de la gente que te rodea. Vas a tener el aplomo suficiente en el mejor de los sentidos. Tu forma está en alza así que tienes que lanzarte. Modera tus impulsos antes de actuar Vas a mostrarte más receptivo con los demás que de costumbre. Sé selectivo y evitarás desventuras.

Tus impulsos de amor y afecto te ayudarán a desenvolverte en la buena dirección. Esta vía te permite abrirte sin obstáculos y en armonía con tus valores.

Horóscopo de Acuario para hoy: 11 de julio 2023

ACUARIO: Tienes que ocuparte de algunas urgencias, no dejes que se te pase y actúa de acuerdo con tus prioridades. No será el mejor día para dedicarte a un tema inmobiliario o financiero, pues puede que te equivoques o que no seas capaz de tomar una decisión debido a un exceso de precaución. Tu sentido crítico estará agudizado y no tendrás ninguna confianza en tu intuición.

Horóscopo de Piscis para hoy: 11 de julio 2023

PISCIS: No te tomes las cosas tan a pecho, tu espíritu crítico estará revolucionado y harás rabiar tanto a tu amor propio como al de los demás. Tu actitud no es precisamente constructiva, será mejor que te busques una ocupación manual o deportiva que te tenga entretenido.

Puede que acabes enfadando a tu entorno con tus comentarios fuera de lugar, indiscretos o vejatorios. También tendrás la costumbre divertirte a expensas de los demás. Este día podrías ganarte enemistades, impopularidad y poner en peligro relaciones prometedoras.

