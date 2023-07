Horóscopo hoy 13 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 13 de julio 2023

ARIES: Tu vida de pareja necesita algo más de lo que tienes en la actualidad. No dejes que la rutina del día a día vaya apagando la chispa que tenías. Ponte a organizar alguna actividad de ocio con la persona a la que quieres, necesitas risas nuevas, y pasar un día a solas sin nadie alrededor.

Si te apetece salir de la soltería necesitas buscar pequeñas fórmulas para poder enamorar a la persona que en realidad quieres.

Te puede interesar: El jugo de las monedas: ritual del limón para conseguir dinero.

Horóscopo de Tauro para hoy: 13 de julio 2023

TAURO: Debes ser más realista y poner los pies en el suelo, deja de idealizar a las personas que tienes a tu alrededor, y céntrate en querer a quien de verdad tienes.

Deja de esperar a la persona ideal y mira a tu alrededor. El amor está a la vuelta de la esquina y puede que en estos próximos días abras los ojos y lo descubras. No te cierres a ninguna posibilidad. No hay fórmulas para la felicidad pero estas en el camino adecuado si cambios de actitud y miras la realidad a tu alrededor.

Mira aquí: Ritual para tener un buen empleo y bendecir proyectos.

Horóscopo de Géminis para hoy: 13 de julio 2023

GÉMINIS: No te obsesiones con esa persona que no te corresponde. Deja de pensar que aún es posible y sigue adelante con tu vida. Hasta que no cierres esa puerta no podrás encontrar a quien te quiere de corazón, y que no te hará sufrir. Cierras una etapa, acepta lo que sucede y ábrete a nuevas personas que te harán sentir feliz. Una nueva etapa está a la vuelta de la esquina. Debes estar atenta a las señales, para no dejar escapar ninguna oportunidad.

Te puede interesar: UNO: ¿Qué flor eres según tu signo?

Horóscopo de Cáncer para hoy: 13 de julio 2023

CÁNCER: Busca el equilibrio entre tus verdaderos sentimientos y lo que de verdad quieres para tu futuro en el terreno del amor, hasta que no encuentres la respuesta no podrás darle a tu pareja lo que necesita verdaderamente de ti. Si sigues estos consejos lograrás sentir la plenitud del amor y conjugarla con tu forma de entender la vida, de una forma más abierta y libre, con la fidelidad y el respeto necesario.

No te dejes llevar por lo primero que se te ocurra soltero te apetece salir, la libertad y la diversión marcan tu día, pero sé prudente.

Mira aquí: Numerología: conoce tu karma según tu fecha de nacimiento.

FOTOS | ¿Cómo saber si soy bruja?

Horóscopo de Leo para hoy: 13 de julio 2023

LEO: Saldrás airoso después de atravesar una crisis en tu vida amorosa. Debes pensar, sin presiones, que es lo que de verdad sientes, para poder avanzar o sentarte a tener una sincera charla con tu pareja. Aprende de tus errores y no hagas daños a los que tienes a tu alrededor, tus palabras pueden herir. Y crear una brecha que luego tendrás que cerrar.

Si estás soltero es una buena oportunidad para seguir creciendo espiritual y afectivamente.

Te puede interesar: ¿Por qué se me aparece el número 9 constantemente?

Horóscopo de Virgo para hoy: 13 de julio 2023

VIRGO: No puedes hacer que todos los que tienes alrededor sientan tus propios deseos, y estén a tu disposición cuando tú quieras y precises. Deja que cada uno tome sus propias decisiones, y descubrirás lo que os une no lo que os separa.

Tienes una energía, y un carisma deslumbrante, deberías ponerte a pensar seriamente, ya que lo tienes todo para ser feliz y disfrutar de los tuyos, y no lo consigues, analízate.

Mira aquí: ¿Quieres convertirte en mamá? Con este ritual podrás conseguirlo.

Horóscopo de Libra para hoy: 13 de julio 2023

LIBRA: Estás en un día donde te surgen muchas dudas en el terreno sentimental. Conseguirás si hablas de tus sentimientos liberarte de un dolor del pasado, y solo así podrás acercarte más a tu pareja, puedes ser feliz, como en todo Libra piensa en lo que de verdad siente tu corazón, y actúa en consecuencia.

Abre tus ojos y asume lo que está sucediendo. No te gires y no quieras ver tus problemas, y cómo los estás abordando.

Te puede interesar: Rituales de amor propio: Así te puedes sentir bien contigo mismo.

Ritual de Padme Vidente para superar una mala racha

Horóscopo de Escorpio para hoy: 13 de julio 2023

ESCORPIO: Busca consejos en las personas mas cercanas, y que tu consideras que te dirán la verdad, para resolver los problemas amorosos. El aislamiento que llevas en los últimos días no te ayudará a encontrar una solución. Deja de darle vueltas en tu propia cabeza y abre tu corazón a quien consideres que puede hacerte sonreír de nuevo, empieza por ahí.

Tu soltería ya está haciendo historia, has pensado en lo que quieres para tu futuro, es hora de dar pasos.

Mira aquí: ¿Quieres una boda afortunada? Encuentra tu día de suerte con la numerología.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 13 de julio 2023

SAGITARIO: Busca consejos en las personas más cercanas, y que tu consideras que te dirán la verdad, para resolver los problemas amorosos. El aislamiento que llevas en los últimos días no te ayudará a encontrar una solución. Deja de darle vueltas en tu propia cabeza y abre tu corazón a quien consideres que puede hacerte sonreír de nuevo, empieza por ahí.

Tu soltería ya está haciendo historia, has pensado en lo que quieres para tu futuro, es hora de dar pasos.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Qué signos presentan más virilidad?

Horóscopo de Capricornio para hoy: 13 de julio 2023

CAPRICORNIO: No te quedes en las formas sólo en la relación que actualmente mantienes, debes profundizar más en cada situación y ver qué sentimientos son los que afloran de verdad. Repites los mismos errores en cada uno de los pasos que tomas con tus relaciones sentimentales, no te quejes, deja claro al inicio que es lo que de verdad quieres cuando las inicies.

Te estás separando de alguien que es muy especial para ti, y no lo sabes aún, tu vives en tu mundo.

Mira aquí: FOTOS | Los signos que se recuperan más rápido de un corazón roto

Horóscopo de Acuario para hoy: 13 de julio 2023

ACUARIO: Di lo que tengas que decir y no les des más vueltas a las situaciones. Sólo consigues confundir con los sentimientos a las personas que amas. Tu relación necesita un cambio radical, donde tienes que ser más claro, y no marear a tu pareja. Vaya días que llevas con tus indecisiones.

Es mejor que les dejes claro a las personas que se acercan a ti, con intenciones de formalizar pareja que tu andas en otro camino.

Te puede interesar: ¿Qué significa la hora espejo 01:01 de acuerdo con la numerología?

Horóscopo de Piscis para hoy: 13 de julio 2023

PISCIS: Encontrarás el más profundo y verdadero sentido del amor si logras darte y sin miedos a lo que pueda pasar, deja los miedos del pasado. No pretendas que un milagro se produzca el primer día, acabas de conocer a alguien muy especial que te ha sorprendido, y estás ilusionado.

Ten paciencia, todo se irá poniendo en su sitio, y podrás disfrutar de días familiares donde las risas serán las protagonistas.

Mira aquí: Protege tu hogar de la envidia con el ritual del trapo rojo.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente