Horóscopo hoy 15 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 15 de julio 2023

ARIES: Sufres de una seria falta de confianza en lo más profundo de tu ser. Has perdido el optimismo y ya no confías en tu propia visión. Tu ego ya no presta atención al sanador interno. Necesitas encontrar la confianza a lo largo del camino de que eres un “receptor”, que estás siendo guiado por algo “bueno” en los cielos. Los cielos son tu terapia.

El esfuerzo vale la pena. La suerte está rebosante otra vez. La visión regresa y vuelves a ganar la experiencia que llamamos “suerte”.

Horóscopo de Tauro para hoy: 15 de julio 2023

TAURO: Soy tu Ángel Iluminado… Llego hoy a ti, para iluminar tu vida. Tus problemas serán resueltos gracias a que desde lo alto te protege la Luz Divina, que te guiará en tus decisiones. Si no crees en mí, igualmente, estaré a tu lado, y acompañaré en los nuevos caminos que escojas.

Mi protección será absoluta, fiel, y continua. No podrá dañarte ninguna persona. Eres un ser especial, con bondad y buenas intenciones. Si has estado padeciendo, este es el principio del fin de quienes te hayan lastimado. Alejaré de to todo aquello que te perturbe. Serás poderoso de una manera amorosa que beneficie a los demás, pero también a ti mismo. Hoy es el momento de expresar tus sentimientos y pensamientos a los demás de forma que los apoyarás y les ayudarás.

Tus ideas y sugerencias han de ser bienvenidas desde este momento. Tu entrega con la intención de ofrecer soluciones y asistencia será apreciada por muchas personas. Sólo déjame tomar tu mano...que te guiaré...

Horóscopo de Géminis para hoy: 15 de julio 2023

GÉMINIS: Hasta ahora te has empeñado en seguir un camino determinado, que era como una idea fija, trayendo peligro de que las cosas no salieran bien. Comprenderás que es mejor no insistir, porque podría haber choque y problemas inesperados, como consecuencia de no escuchar la advertencia del arcano.

Algo que creías que se derrumbaba, no será así. El comienzo es para bien. Es posible que un proyecto que tenías, quede interrumpido. Pero está produciéndose para llevarte hacia algo mucho mejor.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 15 de julio 2023

CÁNCER: Intenta conservar una sola dirección y pon toda tu energía en lo que realmente quieres. De esta forma, podrás alcanzar lo que deseas con rapidez. El ángel oscuro te está engañando ahora. Por supuesto, se ha vestido con un maravilloso abrigo de luces y ha proclamado que tu trabajo, tu gurú y la nueva relación son nobles, santos y temerosos de Dios.

Pero solo está colgando una zanahoria frente a tu nariz así trotarás hacia su dirección. Por lo tanto no te das cuenta que el afán de hacer el bien te ha dejado a su merced. Tu camino te lleva a través de un doloroso proceso de aprendizaje: en resumen, “no crearás ninguna imagen”. Cada imagen, noble como debe ser, es un bálsamo para tu ego y veneno para tu alma. Ahora es el momento de trabajar tus sombras y eliminar la máscara de las imágenes e ideas.

Entenderás que no hay luz sin su sombra “oscuridad”, que ninguna oscuridad puede existir sin la sombra de la luz. Es momento de dejar de ser tan parcial, como se ve uno en los muchos y muchos en uno.

Horóscopo de Leo para hoy: 15 de julio 2023

LEO: Tu relación (o la relación que buscas) es hueca y vacía en este momento porque es un deseo del ego. O te has convertido en el “adorno” de alguien o utilizas a tu pareja para inflar tu propio ego. En lugar de lograr una unión profunda en tu relación, tratas de superar el aburrimiento y el desinterés con “juegos”.

Tu relación va a atravesar una fase muy ordinaria e insustancial: sin altos ni bajos. Ustedes simplemente están coexistiendo. Esa es la única manera de resolver tu problema en este momento. De esta manera, podrías crear la paz y la tranquilidad que necesitas desenrollarte y relajarte, toma la distancia que necesites para ser más objetivo.

Las apariencias son un componente normal de la vida y las relaciones. Son parte del juego, y has aprendido a usarlos sin darles tanta importancia.

Horóscopo de Virgo para hoy: 15 de julio 2023

VIRGO: Estás descuidando algo, quieres caminar antes de poder gatear. Has alterado el flujo natural de los eventos y ahora tus acciones precipitadas y apresuradas te han llevado al borde del precipicio. Falta una parte del camino entre el primer paso y el tercero. Quieres arrancar el éxito de la nada sin pasar por el esfuerzo de dar un paso a la vez.

Ahora, estás literalmente suspendida en el aire. No puedes avanzar usando las formas y medios habituales. Las condiciones exigen acciones no convencionales y espontáneas. Te has liberado de la vida cotidiana, escapado de la neutralidad funcional. Aprenderás a leer los signos de los cielos.

Puedes aprender más de las mariposas que lo que la simple “lógica” te puede enseñar.

Horóscopo de Libra para hoy: 15 de julio 2023

LIBRA: Ahora actuarás con una imposición activa sobre los obstáculos, con una energía que irá dirigida a obtener la victoria. Emprendes una marcha decidida hacia el futuro. La victoria será el resultado, porque actuarás en forma enérgica.

Los resultados tendrán éxito. Porque te encontrarás que cobras tu salario, y lo debes “repartir” con sumo cuidado. El tiempo es de Movimiento de fondos. Igualmente no padezcas, porque ante tus gastos, tienes ganancias suficientes. Vas a recibir una buena noticia. Propagada por la palabra, o calumnia. Si bien en lo económico hay movimientos de fondos, debes cuidar especialmente en que tus gastos sean acordes a tus ganancias.

No te entusiasmes con tus tarjetas de créditos, si las tienes. Tienes posibilidades de hacer un viaje (posiblemente corto), vas a recibir noticias de una persona.

Horóscopos del mes de julio de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 15 de julio 2023

ESCORPIO: Hoy vas a tener uno de esos típicos días de gran actividad y ajetreo, pero que, sin embargo, al final del mismo te acabas dando cuenta de que en realidad no has hecho nada relevante, y te quedas con una desagradable sensación de esterilidad. No se trata de un mal día, pero las cosas no saldrán en el sentido que tú esperabas.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 15 de julio 2023

SAGITARIO: Trata de olvidarte de los problemas o preocupaciones cotidianos, y en los momentos de agobio piensa que en este momento tienes en tu signo al mejor de los planetas, Júpiter, y todos esos problemas que tanto te preocupan o incomodan se acabarán, finalmente, resolviendo. Hoy mejor preocúpate por pasar un día feliz.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 15 de julio 2023

CAPRICORNIO: Hoy acabarás teniendo un buen día, y digo “acabarás” porque al principio no lo será. La mañana va a ser algo conflictiva, con algunas tensiones o desacuerdos con tu pareja o seres queridos, pero todo mejorará considerablemente a partir del mediodía en adelante. Tendrás alegrías inesperadas en el terreno sentimental.

Horóscopo de Acuario para hoy: 15 de julio 2023

ACUARIO: Hoy los astros no van a estar en armonía y de algún pequeño problema podrías terminar haciendo un mundo y finalmente acabarías sintiéndote bastante mal. Tú esperas una cosa y al final suceden otras muy distintas, y es algo que hoy te lo podrías tomar bastante mal.

Sin embargo, tú serás de los pocos que podrás gozar de un día muy agradable y feliz, incluso te llegarán ayudas que no esperas, y los cambios o imprevistos que se produzcan te acabarán favoreciendo de una forma directa o indirecta. Felicidad en el amor y la vida familiar.

Horóscopo de Piscis para hoy: 15 de julio 2023

PISCIS: El destino te traerá hoy un día feliz o por lo menos muy agradable. Tendrás la posibilidad de poder relajarte y olvidarte de una vez de todos esos problemas laborales que no te dejan, a veces, ni dormir. No te hagas grandes ilusiones sobre lo que podría pasar o si esa felicidad perdurará, solo entrégate a ese buen momento.

Ten cuidado con los desencuentros y las peleas familiares, por lo menos hoy, ya que los cielos estarán un poco revueltos, y una cosa que comenzará como un pequeño conflicto podría convertirse al final en una verdadera crisis. Y si alguien intenta buscar pelea contigo lo mejor es que temples los ánimos y te des media vuelta.

