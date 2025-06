Valentina Gilabert publica polémico video; ¿confirma relación con el ex de Marianne ‘N’?

En las últimas semanas, el nombre de Valentina Gilabert se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales. Y es que, además de sobrevivir a un artero ataque de parte de una de sus compañeras cercanas, ahora se dice que la también influencer tendría una relación con el ex de Marianne ‘N’, quien hoy en día se encuentra privada de su libertad.

Todo inició en febrero de este año, cuando Valentina Gilabert sufrió un ataque atroz de parte de Marianne Gonzaga luego de que esta la apuñaló hasta en 15 ocasiones por, supuestamente, un ataque de celos derivados de su cercanía con quien fue su pareja sentimental, José Said. Afortunadamente, esta logró sobrevivir después de pasar algunos días en terapia intensiva.

¿Valentina Gilabert tiene una relación con el ex de Marianne ‘N’?

Luego de regresar al mundo de las redes sociales tras sobrevivir a este ataque, Valentina Gilabert ha comenzado a publicar una serie de videos con el objetivo de recuperar sus seguidores. En este contexto, uno de los últimos videos que compartió hace referencia a la felicidad que guarda, misma que ha tenido a raíz de recuperar la vida que perdió en febrero pasado.

Sin embargo, también destacó que, en el video, se dice la siguiente frase: “¿Alguna vez te has enamorado?”, para posteriormente aparecer con una sonrisa en el rostro. Y si bien no confirmó por completo una relación con José Said, esta situación y la polémica generada con el ex de Marianne ‘N’ han hecho que algunos usuarios piensen que, en efecto, tienen un vínculo afectivo.

Valentina Gilabert y José Said fueron captados juntos

En días recientes se festejó el cumpleaños número 18 de Valentina Gilabert, quien celebró esto en compañía de su familia y seres queridos. No obstante, en redes se viralizaron un par de fotos en donde aparece precisamente con José Said y la hija de Marianne ‘N’, hecho que generó una serie de comentarios negativos en contra de la influencer.