Horóscopo hoy 23 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 23 de julio 2023

ARIES: Este será un buen día para los asuntos familiares , materiales y sociales, incluso en el que se podrían solucionar preocupaciones o problemas de días pasados. Sin embargo, la situación va a ser diferente para tus relaciones afectivas y la vida íntima, donde quizá las cosas no estén tan claras o acabas de sufrir un desengaño.

Te puede interesar: El jugo de las monedas: ritual del limón para conseguir dinero.

Horóscopo de Tauro para hoy: 23 de julio 2023

TAURO: El paso de Júpiter por tu signo te traerá suerte y te llevará a vivir un buen momento, sobre todo en el ámbito laboral, material y social. Pero para que todo vaya bien debes ser algo más desconfiado, tienes enemigos ocultos que de cara al exterior te hacen creer que son tus amigos, y te van a atacar cuando menos te lo esperes.

Mira aquí: Ritual para tener un buen empleo y bendecir proyectos.

Horóscopo de Géminis para hoy: 23 de julio 2023

GÉMINIS: Es necesario que te quites de en medio a muchas personas que van a remolque tuyo, solo así podrás despegar de verdad y dar lo mejor de ti. Eres muy inteligente e intuitivo, pero cuando dejas que tu corazón tome el mando puedes cometer errores muy grandes. Ahora el destino va a quitarte a personas que no te convienen.

Te puede interesar: UNO: ¿Qué flor eres según tu signo?

Horóscopo de Cáncer para hoy: 23 de julio 2023

CÁNCER: Por fin tienes la sensación de que has encontrado tu destino, tu verdadero camino, ese Santo Grial que has estado buscando a lo largo de mucho tiempo, pero aunque no fuera así estás en un momento mucho mejor que hace unos meses y mucho más que hace unos años. La alegría e ilusión se adueñan al fin de tu corazón.

Mira aquí: Numerología: conoce tu karma según tu fecha de nacimiento.

FOTOS | ¿Cómo saber si soy bruja?

Horóscopo de Leo para hoy: 23 de julio 2023

LEO: Vas a comenzar esta nueva vuelta al sol con una energía muy guerrera e implacable, dispuesto a cortar por lo sano y sacar de tu vida a todas las situaciones y personas que no te están dejando avanzar como tú deseas o hacia donde tú deseas. Es el momento de tomar decisiones, al menos eso es lo que sientes y vas a poner en marcha. recuerda estrenar algo para ti

Te puede interesar: ¿Por qué se me aparece el número 9 constantemente?

Horóscopo de Virgo para hoy: 23 de julio 2023

VIRGO: Estás en un momento en el que predomina el merecido premio. El trabajo es algo que va con tu naturaleza y forma de ser, forma parte de ti, pero tarde o temprano el esfuerzo te lleva a una recompensa e incluso una serie de reconocimientos, y eso es lo que vas a vivir en estos días próximos.

Mira aquí: ¿Quieres convertirte en mamá? Con este ritual podrás conseguirlo.

Horóscopo de Libra para hoy: 23 de julio 2023

LIBRA: Tú sabes mejor que nadie convertir una derrota en una victoria, darle la vuelta a los acontecimientos y hacer que una cosa se acabe transformando en otra. Eres de los que pierden una guerra, pero tienes la suficiente habilidad para ganar la paz, y esa es la situación a la que vas a enfrentar hoy o a lo largo de esta nueva semana.

Te puede interesar: Rituales de amor propio: Así te puedes sentir bien contigo mismo.

Ritual de Padme Vidente para superar una mala racha

Horóscopo de Escorpio para hoy: 23 de julio 2023

ESCORPIO: No te dejes llevar por la impaciencia, el destino te va a dar lo que tú quieres, pero para ello no es necesario que tengas prisa, incluso es mucho mejor que no la tengas. Lo importante no es que consigas muchas cosas, sino que vayas consolidando todo aquello que vas logrando. Si fueras demasiado rápido todo se echará a perder.

Mira aquí: ¿Quieres una boda afortunada? Encuentra tu día de suerte con la numerología.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 23 de julio 2023

SAGITARIO: Hoy se producirá, y será exacto, un armónico aspecto entre los gigantes Júpiter y Saturno, y precisamente da la casualidad de que el primero es tu regente. Este buen aspecto va a ser muy favorable para ti y te dará la inteligencia o la energía para llevar a buen puerto un proyecto de trabajo que podría traerte muchos beneficios.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Qué signos presentan más virilidad?

Horóscopo de Capricornio para hoy: 23 de julio 2023

CAPRICORNIO: Mitad por inteligencia y también mitad por suerte hoy sabrás elegir el camino que más te conviene para el trabajo o negocios. Atraviesas un buen momento gracias a los magníficos influjos que te están enviando Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y vas a notarlo en tu trabajo o tus finanzas, con unas decisiones muy acertadas.

Mira aquí: FOTOS | Los signos que se recuperan más rápido de un corazón roto

Horóscopo de Acuario para hoy: 23 de julio 2023

ACUARIO: Hay momentos en los que te conviene apostar fuerte o incluso darlo todo, pero precisamente en estos momentos lo prudente va a ser lo contrario. Saturno se encuentra en tu segunda casa y eso indica que te interesa tener los pies muy firmes sobre la tierra en lo que se refiere al dinero y los asuntos materiales. Ten cuidado.

Te puede interesar: ¿Qué significa la hora espejo 01:01 de acuerdo con la numerología?

Horóscopo de Piscis para hoy: 23 de julio 2023

PISCIS: Haz el bien aunque te hagan el mal porque aunque tú creas que nadie lo ve, o incluso que te toman por tonto, estás bastante equivocado. Los que te están haciendo daño o se ríen de ti tarde o temprano van a terminar muy mal y todas las cosas buenas que tú haces no van a quedar en el anonimato, y muy pronto lo podrás ver.

Mira aquí: Protege tu hogar de la envidia con el ritual del trapo rojo.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente