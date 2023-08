Horóscopo hoy 28 de agosto 2023: predicciones diarias de tu signo

Hoy, lunes 28 de agosto de 2023, te compartimos las predicciones de salud, amor y dinero. Te invitamos a que leas lo que te espera, según el horóscopo de hoy.

Horóscopo de Aries para hoy: 28 de agosto de 2023

ARIES: Podrías presentar complicaciones que no son habituales en tu vida, tales como un robo y asalto, por ello debes tener mucho cuidado si saldrás de casa. También podrías sufrir retrasos u otro tipo de problema en el transcurso de un viaje. La recomendación es tomarse las cosas con calma y analizar cada decisión a lo largo de las 24 horas.

Horóscopo de Tauro para hoy: 28 de agosto de 2023

TAURO: El signo del toro tendrá buenas energías a su alrededor, ya que te dará importantes claves para conseguir tus objetivos y aspiraciones. Eso a su vez se reflejará con tus relaciones, como lo son de pareja, de amistades y de familia. Luego de días en los que tuviste desencuentros y discusiones, toda la paz del mundo llegará a tu mente y corazón. Aprovéchalo al máximo.

Horóscopo de Géminis para hoy: 28 de agosto de 2023

GÉMINIS: Te preocupas demasiado por problemas que no son tuyos, tienes que dejar que cada cual aprenda de sus experiencias y lo solucione, ya que absorber lo ajeno te puede crear conflictos con tu propio entorno. Si quieres hacer algún cambio en tu casa o trabajo, desde cambiar los muebles o buscar un ascenso, no te detengas, ya que la suerte está de tu lado y lo puedes cumplir.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 28 de agosto de 2023

CÁNCER: Si bien estarás muy nervioso y cambiarás de humor de un momento para el otro, lo mejor será que te lo tomes con calma. Si bien siempre estás en búsqueda de la estabilidad, este día no será así, ya que para esta prueba deberás poner en práctica tu paciencia. En el amor habrán algunos baches, pero nada difícil para tu relación que ante todo se ha mantenido sólida.

Horóscopo de Leo para hoy: 28 de agosto de 2023

LEO: Ya son días en que no encuentras el rumbo y seguramente la mejor solución a tus problemas; sin embargo, después de la tormenta llega la calma y así será en tu vida. Si no te centras en algo, tu mente se dispersará y no conseguirás nada, así que trata de seguir este consejo porque después será aún más difícil que encuentres el punto de partida.

Horóscopo de Virgo para hoy: 28 de agosto de 2023

VIRGO: Es claro que vives actualmente en un sube y baja de emociones, ya que en unos momentos te sentirás fenomenal y en otros fatal. Y es que mucho tiene que ver con lo extremista que eres en mostrar tus sentimientos, es decir, cuando ocurre algo fuerte sueles contenerte y en episodios más light haces todo un escándalo. Subir unos kilos demás será inminente, pero la clave está en recuperar la disciplina.

Horóscopo de Libra para hoy: 28 de agosto de 2023

LIBRA: ¡Atención! Podrías tener problemas con una persona extraña, es decir, que nunca habías visto en tu vida o no convive en tu círculo más cercano. Además, el exceso de confianza en las demás personas no te hará bien, ya que un trago amargo por una traición podría presentarse y poco podrás hacer al respecto. Como balanza necesitas tranquilidad para llevar todo a buen puerto.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 28 de agosto de 2023

ESCORPIO: Como buen signo sexual, le das mucha más prioridad que el resto de los signos del zodiaco, por lo que se podrían presentar problemas con tu pareja o con quien tienes una relación pasional. Un episodio del pasado volverá a tu mente y eso te tendrá con mucho miedo, así que duerme bien, descansa y deja pasar las sensaciones que te pueden afectar.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 28 de agosto de 2023

SAGITARIO: Los problemas emocionales son una constante desde hace unas semanas, por ello necesitas explorar de otra manera tu propia sexualidad específicamente porque es claro que no estás satisfecho en este momento. Necesitas espacio y soledad para adentrarte en tu interior y ver qué camino tomar, porque lo que necesita tu vida es un giro.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 28 de agosto de 2023

CAPRICORNIO: Si eres de esas personas que trabajan los domingos, el panorama lucirá complicado, ya que podrías enfrentar problemas con un compañero o peor aún, con tu jefe. Al final del día toma un baño, come bien y duerme, que la próxima semana será mejor, siempre toma con todo con filosofía, ya que la vida es como una montaña rusa, a veces estarás arriba, otras abajo.

Horóscopo de Acuario para hoy: 28 de agosto de 2023

ACUARIO: Los problemas de pareja son inevitables, así que si bien no hay solución en este momento para ti, pronto llegará. Tendrás algunos altibajos en el ámbito de la personalidad que te producirán unos cambios de humor repentinos, pero la calma es la clave.

Horóscopo de Piscis para hoy: 28 de agosto de 2023

PISCIS: Tu plano social se verá activado hoy. Quizá conozcas a alguien que te ayude a comprender bastantes cosas, o bien a aventurarte a tomar una oportunidad en el amor. Lánzate y no la dejes ir, ya que no diario surge una oportunidad para enamorarse y ser feliz.