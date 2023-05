Horóscopo hoy 28 de mayo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 28 de mayo 2023

ARIES: vuelves a tener ilusión por muchas cosas. Estás a punto de conocer algo distinto, algo nuevo para ti. La aventura está en camino, te está llamando y cada día más claro que quieres dejar atrás definitivamente algunas cosas. Y a algunas personas. Evidentemente hay ciertos momentos que siguen en tu cabeza, ciertos recuerdos que siguen ahí clavados, pero recuerda, sólo vale recordarlos para entender qué es lo que no debes repetir en la vida y qué sí.

Horóscopo de Tauro para hoy: 28 de mayo 2023

TAURO: Cuando hay ilusión y emoción es cuando verdaderamente sientes que estás viviendo. Y créeme que si aún no la tienes, llegará dentro de muy poco. Intenta respirar antes de molestarte por algo que además, no está en tus manos, por favor… Y muy importante, no tomes decisiones en las que después no puedas retroceder. Visualiza, proyecta, enfócate en lo bueno, en lo bonito que te está llegando y aunque algo se gire mal, sigue, sigue no te detengas…

Horóscopo de Géminis para hoy: 28 de mayo 2023

GÉMINIS: Tómate un buen descanso. Es importante porque la que se avecina es grande. Disfruta de los tuyos e intenta dar consejos al resto de este tipo: “nada es tan grave como parece y todo tiene solución”. Y aplícalo a ti mismo porque en algún momento lo vas a necesitar.

Estás muy relajado y sinceramente es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Aunque no lo creas, llevas mucho cargado a tus espaldas y hay que saber desconectar. Puede que aún te entren muchas ganas de mandar alguna que otra indirecta a alguien, aunque sea incluso por redes sociales. Mira, si tienes que mandársela, hazlo. Al final, hasta que no te quites esa espina no vas a parar, pero cuidado, no le otorgues más tiempo del que merece. En serio, tu tiempo vale mucho.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 28 de mayo 2023

CÁNCER: Cuídate por dentro y por fuera, esa es la verdadera señal de que estás bien. Y si te comprometes con algo, vas a hacerlo por ello. No te quedes a medio camino ni hagas las cosas a medias Tú no eres así.

Eso sí, aparte de todas las responsabilidades, también está para relajarse, para estar a gusto, para disfrutarte y ¿por qué no? Para darte ese capricho que llevas tanto queriendo. Si estás pensando en deshacerte de algo que para ti es importante puede que no te encuentres al 100% en todo momento. Pero créeme que te sentirás mejor en unos días. Cuidado con las caídas o los tropezones. Por cierto, todo lo que conozcas ahora, las cosas que se te van a dar, aunque en principio parezcan pequeñas y básicas terminarán teniendo un peso en tu vida muy importante. Si eres feliz, es ahí.

Horóscopo de Leo para hoy: 28 de mayo 2023

LEO: En otro aspecto, andas un poco cansado de tener que dar siempre el primer paso en casi todos tus círculos sociales, incluso a veces también te cansas de esa etiqueta que se te pone de ser el más activo, el más divertido, el más alegre y el que nunca tiene problemas. En realidad es todo lo contrario. Eso no les da el derecho de pensar que tienes siempre que sonreír, de ser quien deba solucionar las papeletas del resto.

Está claro que al final siempre te quedas en ese lugar que te hace bien, allí donde estás a gusto, pero esta vez es todo raro, estás a gusto, pero tu cuerpo te pide un cambio. Y de hecho, no será raro que empieces a plantearte hacer algunas cosas muy distintas a las que estás haciendo ahora. Llegan reencuentros… Quizá no de los que tú esperabas… Y vas a emocionarte.

Horóscopo de Virgo para hoy: 28 de mayo 2023

VIRGO: Vamos perfectamente, puede que lleves sin dormir días, que tengas algún tipo de problema temporal, de salud, de negocios, de trabajo… Pero sea lo que sea nada va a hacer que desistas. Lo tienes claro. Es como si hubieras hecho un clic a tu cabeza, como si de repente, las preocupaciones que antes tenías estuvieran colocadas en última posición.

A veces, ciertas cosas que te ocurren te hacen entender realmente qué es lo importante. Ni las cosas te afectan tanto como antes ni tampoco estás dejando entrar al mal rollo a tu vida. Hay que poner filtros y lo estás haciendo a la perfección.

Si quieren estar a tu lado, que vengan con ganas, con alegría y si puede ser ahora, sin pena por favor.

Horóscopo de Libra para hoy: 28 de mayo 2023

LIBRA: Quitarás poder a algunas personas, dejarás de pensar en el pasado, en episodios que te han atormentado, en gente que ha sido mala contigo… Tienes que cuidar de ti, tienes que estar bien para poder dar lo mejor a la gente que quieres, y hay cosas que mejorar. Puedes tener dudas emocionalmente hablando, momentos puntuales. Necesitas tanta seguridad.

Quizá sea tiempo de reflexionar acerca del rumbo que quieres ahora. Puede ser un momento ideal para darle forma a ese proyecto, visualizarlo, enfocarte y sacarlo adelante. Tu intuición es poderosa.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 28 de mayo 2023

ESCORPIO: Aunque, como todo el mundo, tengas tus momentos en los que te sientes un poco perdido, lo que tienes muy claro es que te sientes super querido por la gente que te rodea , por tus amigos, por esos que SIEMPRE están. El camino podrá ser difícil sí, pero los momentos que estás viviendo y las personas a las que estás conociendo merecen mucho la pena. Eso sí, tienes que saber tener tu tiempo de retiro. Para pensar, para armar el plan ¿ok?

Es importante porque sin un propósito, por muy feliz que puedas llegar a parecer no estás completo del todo.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 28 de mayo 2023

SAGITARIO: Hay algo que está ahí y que de alguna manera sigue doliendo. Puede ser un amor del pasado, alguien que te hizo mucho daño pero de quien estuviste completamente enamorada/o… A veces no todo es tan fácil como quieres hacer ver o creer a los demás, a veces por dentro puedes sentirte un poco vacío incluso cuando tienes todo o casi todo lo que quieres a tu alrededor.

Está bien tener el sentido del humor que tú tienes y quitarle importancia a los problemas como tú lo haces. Pero recuerda que cuando una cosa traspasa los límites, hay que ponernos serios. Y de verdad. Ya es hora de que empieces a perseguir un poco más tus sueños, que estés siempre para todo el mundo está muy bien, pero recuerda también estar PARA TI.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 28 de mayo 2023

CAPRICORNIO: Todo va a salir bien, TODO. Este comienzo te darás cuenta de que hay ciertas cosas que no se deben pensar tanto, que hay que fluir con la vida, con lo que se nos presenta, con lo que llega incluso cuando no es llamado. Y sacar lo mejor de uno mismo incluso en los conflictos. Aprender a entender que no todo el mundo será como tú, ni pensará lo mismo, hay envidias y choques inevitables aunque intentes por todos los medios esquivarlos… Que hay gente que no, y hay que gente que sí. Cuida un poco más a las personas que están ahí para ti, son pocas sí pero al fin y al cabo reales y verdaderas.

Horóscopo de Acuario para hoy: 28 de mayo 2023

ACUARIO: Es probable que andes dolida con una persona por cómo ves que te está tratando. Quizás no sea directa pero tú sabes de sobra que actúa encubriendo cosas. Y eso es lo que más te molesta, esa falsedad. ¿Por qué no son capaces de hablarlo contigo como tú harías con el resto? Seguramente un incidente emocional te haga cambiar tu actitud con alguien, pero no sufras, simplemente aléjate.

Hay cosas que a veces se resisten a marcharse de tu vida, pero es que, en serio, ahora hay que dejar hueco para risas, para nuevos momentos, para la alegría, para las sorpresas… Y tanto que llegarán.

Horóscopo de Piscis para hoy: 28 de mayo 2023

PISCIS: Por fin empiezan a salir adelante planes que llevabas queriendo mucho tiempo, planes que estaban en pausa y que parecía que no salían por un motivo u otro. Disfruta del momento, saborea lo que te está pasando, lo que te va a pasar a partir de ahora y por favor, intenta no mirar hacia el futuro. Llegará solo, las cosas fluyen, la vida fluye y sientes que el Universo por fin, provee. Tienes tal fuerza para llamar a lo bueno que lo bueno llega fácil. Pero no te distraigas por favor, y sigue enfocado en lo que deseas, sigue pidiendo.

