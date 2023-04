Horóscopo hoy 3 de abril 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 3 de abril 2023

ARIES: Mercurio nos va a aportar grandes dotes de comunicación potencializará todas nuestras habilidades sociales, lo que significa que será un buen momento para conocer gente. También mejoraremos nuestro trato, por lo que se verá potenciado nuestro nivel de venta y alcance.

Este planeta también nos infunde una gran agilidad mental y mejora nuestro nivel de inteligencia y atención, facilita todas las actividades físicas y mentales que vayamos a realizar. También nos ayuda a aprender, automatizar y comprender, por lo que será una buena época para practicar algún deporte nuevo o actividad que requiera cualidades físicas y mentales avanzadas.

Horóscopo de Tauro para hoy: 3 de abril 2023

TAURO: La luna nos hace un aspecto a nuestro signo, nos va a ayudará a sentirnos más libres emocionalmente, a poder desapegarnos y amar desde una posición de igual a igual y no desde la postura dependiente que a veces adquirimos desde niños.

El hecho de que nuestras emociones sean más, nos hace poder analizar mejor lo que nos sucede y poder tomar decisiones desde la libertad sin condicionarnos tanto del qué dirán o a quién afectamos o dejamos de afectar. Esto es muy útil si tienes un puesto de cierto rigor.

La luna nos da entendimiento del mundo emocional y de nuestro comportamiento basado en estas energías. Sanarás tus heridas de la infancia.

Horóscopo de Géminis para hoy: 3 de abril 2023

GÉMINIS: Nuestro planeta regente, Mercurio, entra en el signo de Aries, por lo que probablemente nos experimentemos más guerreros, más activos y más pasionales en nuestras relaciones. Este signo nos aporta poder. Nos daremos cuenta de que nuestro fuego interno fluye con más fuerza.

Deberemos tener en cuenta que nuestra energía es más poderosa que la de los demás. El cuerpo nos pide descanso.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 3 de abril 2023

CÁNCER: La luna nos da extrema intuición. Esta unión nos aporta fuerza, determinación, valentía y enfoque, generando que seamos rápidos e impetuosos con nuestros vínculos más cercanos. Estás en una posición tremendamente favorable para el trabajo, no solo porque Saturno es el más beneficioso para esta energía, sino porque la luna nos mantendrá la mente clara y activa.

Nuestro cuerpo nos va a pedir que lo llevemos al límite, que probemos su fuerza, su resistencia y sus capacidades, básicamente que veamos hasta donde podemos llegar actualmente. Es un buen día para hacer ejercicios exigentes que requieran concentración, disciplina y motivación

Horóscopo de Leo para hoy: 3 de abril 2023

LEO: Los astros están a nuestra entera disposición si requerimos de sus servicios porque estarán en aspecto de semisextil. Esto significa que podremos activar su influencia si realizamos alguna actividad que lo requiera, en este caso el juntarnos con nuestra pareja para hacer algo impetuoso sería una opción.

Para activar, solo tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer y llevarlo a cabo con determinación. Podemos llevar a cabo cualquier actividad que requiera de exigencia y concentración, como aprovechar para descansar.

Horóscopo de Virgo para hoy: 3 de abril 2023

VIRGO: Es un día poderoso para ti, dado que tu planeta regente, Esta en un cambio muy significativo, ya que pasara de una energía tranquila, más enfocada a la paz y el descanso a una de acción, pasional y enérgica, en la que podremos impulsar a nuestros vínculos.

Llega una energía muy favorable para llevar a cabo acciones que de comienzo estaban retrasadas por falta de motivación o tiempo.

Horóscopo de Libra para hoy: 3 de abril 2023

LIBRA: Hoy la Luna, nos hacen un aspecto favorable a su regente Venus. Esto favorece que estemos más conectados con nuestras responsabilidades vinculares y que, por lo tanto, estemos más atentos a las necesidades de nuestras relaciones íntimas y familiares.

Este aspecto nos permite estar mucho más centrados y focalizados en el trabajo porque las emociones van a favor de ello, por lo que tendremos pocos inconvenientes internos para avanzar. Además, tendremos un impulso extra de la mano de Saturno que nos permitirá superar obstáculos más difíciles.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 3 de abril 2023

ESCORPIO: El planeta Marte nos ayuda a motivarnos por el hecho de acceder a información guardada en el inconsciente. Puede que nos surja alguna idea repentina y queramos ponerla en práctica con nuestra pareja. A nivel laboral este aspecto nos puede generar grandes inspiraciones que impulsen nuestra energía y nos haga ponernos manos a la obra para conseguirlas.

Estos impulsos surgen de comprensiones internas o de certezas que al salir a la luz nos dan un motivo poderoso para actuar. No obstante, este aspecto no siempre es positivo, dado que es un aspecto de energía neutra, lo que significa que nos puede despertar emociones no tan agradables.

Puede activar miedos e inseguridades que generen ansiedad. Conectar con ellas puede ser duro, pero si lo hacemos con consciencia nos puede sanar.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 3 de abril 2023

SAGITARIO: Urano, el planeta de la libertad, la rebeldía y la creatividad, se encuentra en tu casa. Esto significa que podremos servirnos de su energía si la necesitamos. A nivel relación, la sinceridad y la coherencia van de la mano de esta energía, por lo que nos pueden apoyar a resolver malentendidos.

Toda actividad que llevemos a cabo que requiera de creatividad va a activar el apoyo de este planeta. También si tenemos necesidad de huir de alguna situación, tomar distancia o incluso cortar con algo, Urano nos va a dar el impulso que nos falta para poder llevarlo a cabo.

Si trabajamos la respiración, ya sea con ejercicios de yoga, cardio, estaremos activando este astro.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 3 de abril 2023

CAPRICORNIO: La luna nos indica que tendremos la capacidad de sentirnos más libres con respecto a nuestras emociones, facilita nuestra creatividad, dado que en esta posición, potencia nuestra conexión con el inconsciente, y con esa parte que nos aporta la información que necesitamos para las labores que queramos llevar a cabo. Este aspecto nos ayuda a sentirnos más independientes y poder trabajar solos.

La luna viene a pacificar nuestros pensamientos, a relajar nuestra respiración y a desbloquear las tensiones que pueda haber en cuello, cervicales, mandíbula e incluso a nivel visual o auditivo. Esto hará que en todas estas zonas nos sensibilicemos, por lo que oler o escuchar algo agradable será muy beneficioso.

Horóscopo de Acuario para hoy: 3 de abril 2023

ACUARIO: La luna, que sigue su tránsito, nos ayuda, a través del aspecto de conjunción, a conectar con Saturno. Este par de astros nos aportarán hoy una buena porción de fuerza y determinación, y facilitarán la realización de las actividades que queramos hacer en conjunto.

Es un buen día para planificar todo lo que podamos en este ámbito y también para proponernos retos que vayan más allá de nuestras posibilidades. Será un buen día para darnos ese espacio de paz. Por otra parte, si tenemos energía y ganas podemos plantearnos superar algún límite de esos casi inalcanzables.

Horóscopo de Piscis para hoy: 3 de abril 2023

PISCIS: Tendremos a la luna, a nuestra entera disposición si requerimos de sus servicios. Por lo que juntarnos con nuestros vínculos para disfrutar de su compañía sería un buen modo de servirnos. En el ámbito laboral, para activar las propiedades de Saturno solo tenemos que enfocarnos en los trabajos que tengamos que hacer con concentración y determinación.

