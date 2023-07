Horóscopo hoy 31 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 31 de julio 2023

ARIES: ¿Has caído en un embrujo y no puedes salir de tal fantasía? ¿Crees haber encontrado lo ideal? ¿Has pensado que lo que sientes podría arruinar eso que es tan ideal? Piénsalo dos veces. Pon el freno y contempla todo en perspectiva. Si te encuentras en una relación, la crítica constructiva por parte de tu pareja tal vez no te parezca.

Horóscopo de Tauro para hoy: 31 de julio 2023

TAURO: “Amor y Romance”, vibran a una frecuencia bastante alta. Cuando es real, no tienes ninguna duda de que alguien te ama y es por eso que los amas tanto. Ambos están intoxicados de amor y la posibilidad de ser felices. Confía en tus instintos y tu sabiduría. Marcha con confianza y atraerás y conservarás a la pareja que busca algo real y substancial y están seguros que lo han encontrado en ti.

Horóscopo de Géminis para hoy: 31 de julio 2023

GÉMINIS: Alguien cercano a ti está suprimiendo sus sentimientos y tú lo sabes ya que es bastante obvio y crea tensión cuando pasas tiempo con él/ella. Hoy, es el día ideal para la comunicación, haz tus preguntas y las respuestas se te darán. Podrías toparte con que todo tiene que ver con miedo al ser rechazado. Ahora es buen tiempo para despejar el aire y permitirle a esa vulnerable persona avanzar olvidando el futuro y olvidar el pasado.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 31 de julio 2023

CÁNCER: Excelencia en relaciones mediante el establecimiento de prioridades, el enfoque y la especialización. ¿Por qué pasar tiempo peleando? En vez de ello, pasen más tiempo disfrutándose a sí mismos y a la vida. Haz más cosas con tu pareja y deja de pensar que es más divertido hacerlas sin ella. Si eres soltero en busca de pareja y la carta del Mundo te elige, esto significa que las relaciones futuras son más predecibles que las anteriores.

Te encuentras en camino a establecer solidez.

Horóscopo de Leo para hoy: 31 de julio 2023

LEO: La luna promete una unión amorosa y fiel. A través del tiempo, las emociones toman una madurez rítmica y naturalmente se desenvuelven hacia algo genuino. Bajo estas circunstancias, no hay necesidad de apresurar las cosas. Si es que tu relación se encuentra en un momento difícil, esto significa que la chispa revivirá y todo mejorará para ustedes. El amor tiene el poder de reparar y reconstruir. Ustedes aprenderán a no poner condiciones al amor incondicional.

Horóscopo de Virgo para hoy: 31 de julio 2023

VIRGO: Qué es lo que ves desde una nueva perspectiva? Si te fijas, puedes vislumbrar la verdadera naturaleza de una unión. Te sientes relajado/da. Ahora vives en el futuro y no en el pasado. Aprendes a no emocionarte demasiado por cualquier cosa buena o mala que pase. Este es el mensaje de la carta de hoy: enfoca tus ojos en el presente y nada se escapará del radar de tu consciencia.

Horóscopo de Libra para hoy: 31 de julio 2023

LIBRA: Marte, el planeta de la acción, es lo que le da combustible al significado de esta carta... dándole a esta relación una explosión de energía. Tu entusiasmo por convertir un flechazo en algo más serio parece estar dominando tus pensamientos. Pero si no tienes cuidado, demasiado de esta energía agresiva marciana podría llegar a arruinar las cosas.

Trata de no apegarte demasiado a la relación o de establecer demasiadas reglas. Las luchas de poder o los argumentos podrían ser un problema. Las mejores herramientas para llevar esto más lejos son la amabilidad y el respeto mutuo. ¡Se requiere de dos para hacer que un romance prospere!

Horóscopo de Escorpio para hoy: 31 de julio 2023

ESCORPIO: El día muestra que puede que tengas que balancear cualquier sentimiento fuerte y lujurioso con un poco de alegría en este momento. Quieres explorar todo lo que hay que saber acerca de este interés amoroso. Pero eso no significa que no debas mantenerte alerta a señales de advertencia de que la otra persona no pudiera estar tan interesada como tú lo estás.

Estás iniciando una forma totalmente nueva de pensar con respecto al amor, queriendo mucho más de lo que experimentaste la última vez. Deléitate en gozar de un nuevo comienzo con esta persona. Disfruta de este idealista y divertido periodo de tiempo antes de que se vuelva demasiado serio.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 31 de julio 2023

SAGITARIO: La atracción física puede ser lo que les reúna, pero no es lo que les mantendrá unidos. Necesitarán pensar acerca de lo que puede alimentar su futuro si es que quieren tomar su relación en serio. Su propio desarrollo personal y su experiencia de vida necesitan ser tomadas en cuenta tanto como su deseo de romance.

Si realmente van a crear un futuro juntos, necesitarán una base sólida para construir sobre ella. Lo referente al físico debería de ser fácil, pero necesitarán esforzarse en los asuntos más importantes. ¿Qué tan profundo quieren que esto sea?

Horóscopo de Capricornio para hoy: 31 de julio 2023

CAPRICORNIO: Has sacado la carta del Papa, la cual está marcada tanto por la tradición como por la ceremonia. Sin embargo, tu nueva y reciente relación ha sido todo menos tradicional. Esto te inquieta porque en cierto modo tú eres una persona bastante tradicional.

Ir en contra de tus tendencias naturales no tiene nada de malo, aunque deberías preguntarte si al hacerlo no estás atropellando tu verdadera naturaleza y tus propias creencias. ¿Realmente necesitas a esta persona en tu vida? Examina de cerca la situación, prestándole mucha atención a lo que tu corazón tiene que decir, pero también sin dejar de oír a tu cabeza. No abandones aquello que te define por un amorío cuya fecha de caducidad puede estar acercándose peligrosamente.

Horóscopo de Acuario para hoy: 31 de julio 2023

ACUARIO: Puede que ver la carta de la Torre te dé escalofríos. La misma te indica que tienes que despertar y abrir los ojos. Estás desplazándote en medio de una niebla que no te facilita las cosas. Debes elegir entre dos personas, y en vez de hacerlo tú sigues caminando sin dirección, en medio de un gran aturdimiento. Cada vez que te rindes a la pasividad y evitas tomar decisiones, la misma inercia resuelve tu vida. ¡No permitas que esto suceda! ¡Deja ya de actuar como zombi y comienza a actuar!

Horóscopo de Piscis para hoy: 31 de julio 2023

PISCIS: A la mayoría de la gente no le apetece el cambio, menos cuando llega de improvisto y sin previo aviso. El cambio gradual es por lo general la manera más común de evolución, pero a veces, algunos cambios nos toman por sorpresa. Hace poco tiempo has comenzado a ver a alguien, y estás muy feliz.

Él o ella está a punto de preguntarte algo que tú no verás venir, y que puede llegar a cambiar tu vida. Solo tú puedes decidir qué hacer, tratar de discernir qué es lo mejor para ti y para esa persona especial. ¡Prepárate para escuchar palabras poderosas y recibir un mensaje muy estimulante!

