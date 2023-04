Horóscopo hoy 5 de abril 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 5 de abril 2023

ARIES: Date cuenta de que a veces resultas demasiado intenso y eso es algo que el resto de signos de zodiaco no termina de comprender. Tu mundo interior te lleva por un camino de intensidad cósmica, pero hoy no es el día para que te excedas en tus dramas. La luna y el ingreso de Venus en Tauro te da un golpe de energía extra.

Te puede interesar: FOTOS | Mejores habilidades de Virgo

Horóscopo de Tauro para hoy: 5 de abril 2023

TAURO: Que nadie te hable hoy porque estás como agua para chocolate. Estos días has estado sometido a demasiado estrés y hoy cualquier comentario fuera de lugar te hará saltar por los aires. Controla tu ira, que luego vienen los arrepentimientos. Es mejor que hoy disfrutes de tu soledad, a pesar de que Venus en tu signo te tendrá como el mas guapo.

Mira aquí: FOTOS |Red flags de Géminis

Horóscopo de Géminis para hoy: 5 de abril 2023

GÉMINIS: Empiezas a notar algo de mejoría en todo lo que te ronda la mente y eso tu cuerpo también lo nota. Han sido días de reflexión y abatimiento, pero la Luna de este día que se produce en Sagitario, te contagian de una energía renovadora que te llevarán afrontarlo todo con más ganas.

Te puede interesar: Ritual de Padme Vidente para tener la llave de la abundancia

Horóscopo de Cáncer para hoy: 5 de abril 2023

CÁNCER: Jamás habías imaginado que un cambio tan grande llegase a tu vida sin haberlo buscado. Los astros saben que estás ávido de novedades y de experiencias y te lo traen en forma de excelente noticia laboral. Lo demás irá llegando poco a poco. Aprovecha el transito de esta luna para socializar.

Mira aquí: ¿Qué flor eres según tu signo?

FOTOS | ¡Los Signos que más Dinero Generan en Inicio de Año!

Horóscopo de Leo para hoy: 5 de abril 2023

LEO: Hoy estarás especialmente enérgico y querrás comerte el mundo, así que aprovecha, que después de tanto tiempo de reflexión e introspección te mereces un respiro. Sigue en esa línea y verás cómo esos pequeños problemas de salud se van resolviendo con algo tan simple como tu estado de ánimo.

Te puede interesar: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo de Virgo para hoy: 5 de abril 2023

VIRGO: De nuevo los astros te sonríen y otra vez desprenderás un magnetismo que no dejará indiferente a nadie. Venus el planeta te volverá magnético. El don de palabras suele ser tu fuerte y hoy estarás más elocuente que nunca. Eso sí, vigila lo que comes y cómo comes porque tu aparato digestivo se verá resentido.

Mira aquí: Atrae el amor con este simple ritual

Horóscopo de Libra para hoy: 5 de abril 2023

LIBRA: Baja el ritmo o llegarás sin energía al final del día. No está en tu naturaleza, pero es conveniente que aprendas a relativizar, delegar y ver las cosas con perspectiva, sobre todo en el ámbito laboral y en el ocio, las dos aristas en las que últimamente estás más centrado.

Te puede interesar: ¿Cómo ligan los SAGITARIO?

Horóscopos del mes de abril de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 5 de abril 2023

ESCORPIO: Una noticia inesperada cambiará tus planes por completo, pero tanto la Luna como Venus en Tauro te ayudarán a poder estar en estado de optimismo . Relacionada con el amor y las relaciones sentimentales, esta noticia supondrá un revulsivo para tu día y te verás demasiado abrumado. Confía en los tuyos y comparte con ellos tus inquietudes, serán tu gran apoyo.

Mira aquí: Ritual para la buena suerte con Canela

Horóscopo de Sagitario para hoy: 5 de abril 2023

SAGITARIO: Esa pequeña molestia no es más que un aviso de que algo en tu cabeza no va bien. Aprende a ver las cosas con perspectiva y date tiempo. Ha llegado el momento de que tomes una decisión sobre el camino que vas a empezar a recorrer. La luna, que se produce en tu signo, te ayudará a ello.

Te puede interesar: Numerología: conoce tu karma según tu fecha de nacimiento.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 5 de abril 2023

CAPRICORNIO: Celebrar la vida está bien, sobre todo después de haberte aventurado a tomar una importante decisión. Aunque los excesos te vaya a pasar factura. Relájate, que luego vienen los dramas. Aprovecha para estrechar lazos y volver a esas amistades. Venus en Tauro te ayudará a estar receptivo en el amor.

Mira aquí: El jugo de las monedas: ritual del limón para conseguir dinero

Horóscopo de Acuario para hoy: 5 de abril 2023

ACUARIO: El amor, algo que creías que ya no volvería a llamar a tu puerta, regresa de forma sorpresiva para recordarte que las cosas bonitas siempre terminan llegando. Déjate llevar y no reflexiones tanto. El frenesí no se da todos los días y tu te mereces vivir una historia intensa bendecida por el transito lunar.

Te puede interesar: FOTOS | Desventajas de andar con Capricornio

Horóscopo de Piscis para hoy: 5 de abril 2023

PISCIS: Con Venus en Tauro, otra vez eres uno de los signos bendecidos con el don de la seducción, pero eso no implica que tengas que creértelo en exceso. Aprovecha esta buena racha sensual para lanzar tus redes, pero no te olvides de que no sólo la seducción es tu mejor herramienta para establecer vínculos emocionales.

Mira aquí: FOTOS | Lugares de paz para Sagitario

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente