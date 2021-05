Horóscopo mensual Leo, abril de mayo con Padme Vidente

Iniciamos el quinto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de mayo 2021!

Leo: Yo sé que tú eres muy valiente, se que de pronto dices: “No importa Padme, a mí que me dejen y yo puedo con esto”, pero qué crees, durante este mes los astros te están diciendo que le bajes dos rayitas, y sobre todo que esa valentía la tengas pero internamente. ¿Hace cuánto que no equilibras tus chakras? ¿Hace cuánto que no le das un spa a la mente? Sobre todo empiezas a vaciar todo aquello que no te funciona y que no te sirve.

Si ya estás casado, ¿qué crees? Atención al matrimonio, pero si no lo estás, a lo mejor por ahí te van a decir que necesitas empezar a poner ya atención hacia esa pareja, o bien, pueden pedirte matrimonio.