Horóscopo mensual Tauro, julio de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el séptimo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de julio 2021!

Tauro: Los astros indican que estás evadiendo los compromisos, y con compromiso, no me refiero a “¿el anillo pa’ cuando?”, sino a que tienes que enfrentar situaciones en las que has dicho “al ratito Padme”, “después”, “permíteme”.

Así que durante este mes, el rey de la selva, Leo, te va a decir “¿Sabes qué? move it”, es momento de hacerlo y decidir qué es lo que quieres, porque de esa manera, el Universo te va a mostrar más y más alternativas.

