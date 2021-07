Horóscopo mensual Virgo, julio de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el séptimo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de julio 2021!

Virgo: Es momento de que recuerdes que tú no tienes que cargar con los problemas de todas las personas, yo sé que a veces dices, “Padme, ya me platicaron esto y no sé cómo solucionarlo, tengo que ayudarlo”, pero ¿qué crees?, ese no es tu problema, también tienes que enseñarles a las personas a que aprendan a pescar.

Este va a ser un mes de retos, así que es momento de que te pongas a prueba y empieces a sonreír, porque de pronto le vas a decir al Universo “¿Cómo puedo tener más de esto?”, porque cada día va a ser mejor y mejor.

