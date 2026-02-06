Mhoni Vidente revela que Bad Bunny podría ser víctima de un atentado próximamente

Mhoni Vidente es una reconocida astróloga que ha ganado popularidad por acertar en varias de sus predicciones sobre los famosos, sismos y otros aspectos. Este 2026, ha sorprendido al revelar algunas cosas que están causando mucha polémica en las redes sociales.

En los últimos meses, uno de los temas más polémicos en todo el mundo es el caso de Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en 2019, aunque poco a poco han sido revelados los documentos de su caso, los cuales han involucrado a personalidades del mundo del espectáculo.

Sin embargo, ahora la astróloga ha hecho una revelación que ha dejado sin palabras a más de una persona, pues aseguró que Jeffrey Epstein, habría logrado fingir su muerte y actualmente, estaría viviendo en Rusia o Turquía.

¿Bad Bunny va a sufrir un atentado?

Por otro lado, una de sus últimas predicciones ha preocupado a millones de personas en todo el mundo, ya que involucra a una de las grandes estrellas de la música latina de los últimos años, quien actualmente está en su mejor momento musical y de premios por su trabajo.

De acuerdo con las palabras de Mhoni Vidente, el cantante de música urbana de origen puertorriqueño, Bab Bunny, podría ser víctima de un atentado próximamente, por lo que la astróloga le ha recomendado cuidarse mucho de los atentados, pues afirma que ha recibido numerosas amenazas de muerte en su contra.

La próxima presentación del cantante en público, será el próximo domingo 8 de febrero, cuando se presente en el medio tiempo del Super Bowl LX, donde las expectativas son muchas por lo que pueda hacer Bad Bunny sobre el escenario, donde muchos apuntan a que el puertorriqueño puede romper varios récords.

