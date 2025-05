Horóscopos: Estos son los 5 signos más románticos del zodiaco

Aunque muchas veces las películas de amor hablan de las relaciones como algo mágico y que se puede encontrar de la manera más sencilla del mundo, la verdad es que tener una pareja que te respete, ame y consienta es todo un lío. Ante eso, siempre es importante tomar en cuenta absolutamente todo para encontrar el amor. Y este artículo te indicará cuáles son los signos del zodiaco más románticos en la actualidad.

No hay manera de construir una relación de manera sencilla. Siempre es necesario sacrificar cosas e invertir mucho; sin embargo, este tipo de situaciones puede ayudar para que entiendas el tipo de personaje necesitas para encontrar una persona romántica de verdad.

¿Qué signo del zodiaco es el más romántico?

Las personas son difíciles de tratar en lo general. No es extraño asimilar que las relaciones no funcionan en automático, ante eso las predicciones de la actualidad nos indica que tipo de relaciones podemos buscar. Y sin más, aquí los signos que más invierten en enamorar a sus respectivas parejas.

El signo más romántico es Piscis. No hay manera de que no entregue todo por su pareja. En segundo lugar, tenemos a Cáncer, que también es un signo tierno y protector. Como tercero en la lista está Tauro, quien procura mucho y es cuidadoso con las palabras. Y el top 4 lo concluye Libra, que aunque no es el más entregado, tiene muchos detalles que hacen sentir amado.

¿Cuál es el signo zodiacal menos romántico?

Mientras que del lado opuesto, tenemos a Sagitario como el signo menos romántico. Regularmente, prefiere pasarla bien antes que ser detallista. Como penúltimo en la lista está Capricornio, que aunque no es frío, tampoco es el más entregado. Y para el top 3 de los signos menos románticos tenemos a los Aries, que son muy directos y demasiado entregados, pero desatienden la pulcritud de las acciones y palabras.

