¿Qué signos del zodiaco prefieren parejas mayores?

Hya un motivo astrológico para entender por qué las personas escogen parejas mucho mayores que ellas y está en su signo zodiacal, por eso no les importa lo que piensen sobre sus gustos o duden de la autenticidad de su amor.

Descubre por qué algunos signos del Zodiaco son los que suelen tener amores mucho más grandes que ellos, según La Opinión.

Leo

Leo quiere ser el centro de atención, le gusta ser querido y mimado, eso lo pueden dar personas mucho mayores porque están en una etapa de su vida donde se dedican más a disfrutar que a trabajar.

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Libra

Buscan siempre un equilibrio en su vida y consideran que los mayores tienen sabiduría para compartir la vida y no se desgastan con quienes de antemano saben que no la tienen.

Capricornio

Es un signo astrológicamente maduro que gusta de estabilidad y fuerza, así que busca pareja más grande porque aún carece de las riquezas por las que trabaja.

Acuario

Quieren parejas de mayor edad porque las consideran más maduras que los de su generación y le pueden dar lo que requiere en una relación sentimental.

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