El ingreso del Sol en Leo este 22 de julio marca el arranque de una etapa vibrante, llena de seguridad, brillo y ganas de comerse el mundo, según los horóscopos de Esperanza Gracia.

Como si fuera poco, la Luna Nueva del 24 también cae en Leo, despertando creatividad, autoestima y ese deseo de iniciar algo nuevo con el corazón por delante. Venus sigue en Géminis, así que los signos de aire van a estar más irresistibles que nunca.

¿Qué signos se verán más favorecidos con la Luna Nueva en Leo?

Leo está de fiesta: comienza su temporada y tanto el Sol como la Luna lo respaldan. Es el momento de destacar, de hacer lo que se venía posponiendo y de atreverse a dar un giro creativo.

Cáncer, aunque se despide del Sol, recibe una chispa especial gracias a la Luna en tránsito por su signo los días 22 y 23. Aries y Sagitario también se ven favorecidos con esta energía impulsiva y motivadora.

Para los signos de aire, la semana pinta seductora: Géminis se renueva emocionalmente y puede vivir encuentros reveladores, Libra brilla en temas sociales y Acuario encuentra momentos de armonía tras semanas tensas. Todos ellos reciben un empujoncito cósmico para conectar y disfrutar.

Crédito: Deagreez/Getty Images Los horóscopos de Esperanza Gracia para la semana del 21 al 25 de julio

¿Cuáles son las predicciones de Esperanza Gracia para cada signo esta semana?

Desde decepciones que sanan (Aries) hasta oportunidades familiares importantes (Tauro), esta semana tiene de todo. Virgo está llamado a poner límites, Escorpio enfrenta envidias con poder estelar y Capricornio puede sembrar algo que florezca en grande.

Piscis flota con la energía de Júpiter y puede sacar provecho de su intuición, mientras Sagitario lidia con el estrés… pero demostrando de lo que está hecho.

¿Qué consejos astrológicos hay para esta semana del 21 al 25 de julio?

Esta no es una semana para quedarse de brazos cruzados. La energía de la Luna Nueva favorece lanzamientos, decisiones valientes y hasta reconciliaciones pendientes. Dejar atrás lo que ya no suma, abrir el corazón a lo nuevo y, sobre todo, no subestimar el poder de las pequeñas acciones cotidianas, será clave.