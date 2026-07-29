“Te voy a tener bien checadito": El Chef Poncho Cadena le anticipa mayor rigor a Antrax en MasterChef 24/7

Con la recta final de MasterChef 24/7 en marcha y un desastroso desempeño en la gala por el Pin del Chef, los 12 mejores cocineros del reality show buscan subir su nivel esta noche en la cocina más poderosa de México con el fin de evitar los castigos que le esperan a Luis, como portador del Pin Negro, y a dos de ellos. Sin embargo, el desafío de hoy no será fácil de superar, ya que tuvieron que cocinar con ingredientes raros y uno de los que recibió una llamada de atención por parte del Chef Poncho Cadena fue Antrax. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo contamos a continuación.

Flor, Ramahá, Antrax, Michelle, Claudia y Jazmín fueron los miembros del primer grupo que tuvieron que usar kimchi, pancita, jengibre cristalizado, arroz morado y salchicha sechuan para preparar sus platillos y durante los primeros minutos del reto, el Chef Poncho Cadena le hizo una visita a Antrax para conocer más de la propuesta del cocinero.

Luego de que Antrax le comentara sus planes e inquietudes, Cadena le respondió que él confiaba plenamente en las enseñanzas del Chef Diego Niño en la clase de ingredientes exóticos que tuvieron este mismo día.

Por otro lado y luego de saber que Antrax no estaba seguro sobre el uso del jengibre cristalizado, Poncho le aseveró que "lo iba a tener bien checadito en este reto" con el fin de estar seguro que el cocinero había entendido la retroalimentación en torno al uso inteligente y sensato de los ingredientes en cualquier platillo; "hay que saber armonizar, no es nomás integrar ingredientes", señaló el Chef.

Poncho aseguró que "esos elementos bien utilizados en unas manos creativas y disciplinadas" como las de Antrax, seguramente traerá a buen puerto cualquier receta; además, dijo que aunque le encantaría motivarlos, no lo iba a hacer debido a que no estaba nada contento con el reciente desempeño de los 12 cocineros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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