Cómo pelar un diente de ajo sin ensuciarse las manos y en poco tiempo

Pelar un diente de ajo sin ensuciarse las manos es posible gracias a un truco muy simple: sumergirlo en agua hirviendo durante unos 5 minutos para ablandar la piel y retirarla fácilmente con los dedos. Este método evita el uso de cuchillos o golpes y permite ahorrar tiempo en la preparación de recetas.

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El ajo es uno de los ingredientes más empleados en la gastronomía mundial por su sabor y aroma característicos. Pero quitarle la piel suele ser una tarea incómoda y deja olor en las manos.

Por eso, diferentes expertos culinarios han popularizado técnicas que simplifican el proceso sin modificar las cualidades del alimento. Estos son los pasos detallados del procedimiento que también tiene una alternativa con agua fría.

¿Cómo pelar un diente de ajo rápidamente y sin ensuciarse las manos?

El procedimiento es sencillo y requiere únicamente agua caliente y un recipiente.



Separa los dientes de ajo: desprende los dientes de la cabeza sin retirar la piel. Colócalos en un recipiente resistente al calor. Agrega agua hirviendo y cubre completamente los dientes de ajo. Espera 5 minutos: el calor ablandará la piel y facilitará que se desprenda casi sola. Retira la cáscara con los dedos: una vez transcurrido el tiempo, la piel se quitará sin esfuerzo. Corta la base dura: antes de cocinar, elimina la parte inferior del diente para facilitar su uso.

Para quienes prefieren evitar el agua caliente, existe otra alternativa:



Método con agua fría: deja los dientes de ajo en remojo entre 1 y 2 horas. Aunque requiere más tiempo, la piel también se desprenderá fácilmente.

La chef y divulgadora culinaria Martha Stewart ha compartido diferentes técnicas para pelar ajo de manera práctica, mientras que cocineros como Jacques Pépin han destacado que simplificar las tareas previas permite cocinar de forma más eficiente sin perder calidad en las preparaciones.

¿El agua caliente cambia el sabor o las propiedades del ajo?

Este procedimiento no altera significativamente el sabor, el aroma ni la textura del ajo cuando se utiliza durante pocos minutos. Según explica el ingeniero en alimentos y divulgador culinario Harold McGee, autor del reconocido libro 'On Food and Cooking', los cambios más importantes en el alimento ocurren cuando se cocina a altas temperaturas durante períodos prolongados, no durante un breve remojo en agua.

Además de facilitar el pelado, este método ofrece otras ventajas:



Evita el olor en las manos: reduce el contacto directo con los compuestos sulfurados responsables del aroma persistente.

reduce el contacto directo con los compuestos sulfurados responsables del aroma persistente. Ahorra tiempo: resulta útil cuando se necesitan varios dientes de ajo para una receta.

resulta útil cuando se necesitan varios dientes de ajo para una receta. No requiere utensilios especiales: solo hace falta agua y un recipiente.

solo hace falta agua y un recipiente. Mantiene las propiedades del alimento: el ajo conserva su sabor y puede utilizarse en cualquier preparación.

El ajo es valorado no solo por sus cualidades culinarias, sino también por su composición nutricional. Organismos como la Fundación Española de la Nutrición (FEN) destacan que contiene compuestos bioactivos, vitaminas y minerales que forman parte de una alimentación equilibrada.