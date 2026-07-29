Cuál es la edad ideal de un gato para ser adoptado, según expertos veterinarios

La edad ideal para adoptar un gato es a partir de las 8 semanas de vida, aunque muchos veterinarios y organizaciones de bienestar animal consideran que entre las 10 y 12 semanas es el momento más adecuado. En ese período, los gatitos ya han completado una etapa fundamental de desarrollo junto a su madre.

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Esto favorece una mejor socialización, un sistema inmunológico más fuerte y una transición más segura hacia su nuevo hogar. Adoptar un gato es una decisión que implica responsabilidad y compromiso a largo plazo.

Por eso, elegir el momento adecuado para llevar al animal a casa no solo influye en su adaptación, sino también en su comportamiento futuro y en su estado de salud. Especialistas recomiendan respetar los tiempos naturales del destete y la convivencia con la camada antes de la adopción.

¿Cuál es la mejor edad para adoptar un gato?

De acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA), la American Association of Feline Practitioners (AAFP) y la organización internacional Cats Protection, los primeros meses de vida son esenciales para el desarrollo físico y conductual del felino.

Durante este período, el gatito aprende habilidades que difícilmente podrá adquirir si es separado de su madre demasiado pronto. Estas son las razones para esperar al menos 8 semanas:



Completa el destete: durante las primeras semanas, la leche materna aporta nutrientes y anticuerpos esenciales para fortalecer el sistema inmunológico.

durante las primeras semanas, la leche materna aporta nutrientes y anticuerpos esenciales para fortalecer el sistema inmunológico. Aprende a socializar: la interacción con su madre y sus hermanos le enseña a controlar la intensidad del juego, reconocer límites y comunicarse con otros gatos.

la interacción con su madre y sus hermanos le enseña a controlar la intensidad del juego, reconocer límites y comunicarse con otros gatos. Desarrolla mayor independencia: entre las 8 y las 12 semanas comienza a alimentarse completamente por sí mismo y explora el entorno con mayor seguridad.

entre las 8 y las 12 semanas comienza a alimentarse completamente por sí mismo y explora el entorno con mayor seguridad. Reduce problemas de conducta: estudios veterinarios indican que separar a un gatito demasiado temprano puede favorecer conductas como mordidas excesivas, ansiedad o dificultades para relacionarse.

¿Qué debes tener en cuenta antes de adoptar un gato?

Además de la edad, los veterinarios aconsejan verificar que el animal se encuentre en buenas condiciones de salud antes de llegar a su nuevo hogar. Estas son las recomendaciones:



Realizar un control veterinario: es importante comprobar su estado general, peso y desarrollo.

es importante comprobar su estado general, peso y desarrollo. Consultar el calendario de vacunación: dependiendo de la edad, el gatito puede haber iniciado su esquema de inmunización.

dependiendo de la edad, el gatito puede haber iniciado su esquema de inmunización. Confirmar las desparasitaciones: tanto internas como externas forman parte de los cuidados básicos.

tanto internas como externas forman parte de los cuidados básicos. Preparar un espacio seguro en casa: una cama, caja de arena, comederos, agua fresca y un rascador facilitarán su adaptación.

una cama, caja de arena, comederos, agua fresca y un rascador facilitarán su adaptación. Dedicar tiempo a la socialización: el contacto tranquilo y respetuoso durante las primeras semanas favorece el vínculo con la familia.

La veterinaria Sarah Ellis, especialista en comportamiento felino e investigadora de International Cat Care, explica que las experiencias vividas durante las primeras semanas tienen un impacto importante en la forma en que los gatos se relacionarán con las personas y con su entorno durante la vida adulta.

Por su parte, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) recuerda que la adopción responsable implica no solo elegir el momento adecuado, sino también ofrecer atención veterinaria, alimentación equilibrada, enriquecimiento ambiental y cariño durante toda la vida del animal.