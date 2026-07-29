Adiós al blanco: el color para el dormitorio que te hará descansar mejor

Durante mucho tiempo, el blanco fue uno de los colores más elegidos para decorar el dormitorio por su sensación de amplitud, limpieza y luminosidad. Sin embargo, las nuevas tendencias de interiores comienzan a incorporar tonalidades más cálidas y envolventes que buscan crear espacios más acogedores.

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Elegir un color adecuado para las paredes puede incluir en la percepción ambiente y ayuda a generar una sensación de calma antes de dormir. Por eso, una nueva tonalidad se posiciona como una de las favoritas para trasformar el dormitorio en un refugio de descanso y tranquilidad.

¿Cuáles son los colores de dormitorio en tendencia?

Las nuevas tendencias de interiorismo buscan trasformar el dormitorio en el espacio más cálido, equilibrado y personalizado. Para lograrlo, los expertos recomiendan incorpora combinaciones de colores que aporten armonía y ayuden a crear una atmósfera más relajada.

Entre las paletas que destacan se encuentra el beige cálido con blanco roto y madera clara, una mezcla que trasmite elegancia y serenidad. También gana protagonismo un gris perla con azul petróleo y detalles dorados, una opción sofisticada que aporta carácter sin perder confort.

Otra alternativa es el verde oliva combinado con tonos arena, una propuesta inspirada en la naturaleza que genera la sensación de tranquilidad. Además, el azul suave con arena se presenta como una combinación ideal para crear ambientes serenos y acogedores.

Los especialistas en decoración señalan que la elección de los tonos puede cambiar por completo la percepción de la habitación. Por eso, apostar por colores equilibrados, texturas naturales y materiales cálidos permite diseñar dormitorios más confortables y con mayor personalidad.

Estas combinaciones se alejan de los espacios uniformes y prometen una decoración más envolvente, donde cada elemento contribuye a crear un lugar pensado para el descanso y el bienestar.