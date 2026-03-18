4 signos del Zodiaco que comenzarán la primavera con una noticia desagradable

La primavera suele estar asociada con el inicio de nuevas experiencias y periodos de renovación. Sin embargo, a nivel energético esto puede no ser beneficioso para todos desde la astrología, pues así como hay varios signos del Zodiaco que con este equinoccio 2026 tendrán golpes de suerte, también habrá otros que podrían recibir malas noticias.

Horóscopos para la primavera 2026: 4 signos que podrían tener mala suerte en la temporada

Capricornio . Para los Capricornio, es probable que los primeros días de la primavera lleguen con información que no esperaban conocer, pero que les ayudará a cambiar su visión sobre un tema que consideraban importante y con ello tomar una decisión certera. Ya sea que se trate de temas de trabajo o de proyectos personales que parecen no avanzar.



. Para los Capricornio, es probable que los primeros días de la primavera lleguen con información que no esperaban conocer, pero que les ayudará a cambiar su visión sobre un tema que consideraban importante y con ello tomar una decisión certera. Ya sea que se trate de temas de trabajo o de proyectos personales que parecen no avanzar. Escorpio . Los nativos del signo de Escorpio son otros de los signos del Zodiaco que muy probablemente reciban una mala noticia para la primavera relacionada con asuntos familiares, que más allá de dolorosos, serán incómodos de procesar. En contraste, esta será una oportunidad para tener conversaciones que llevaban tiempo postergándose y que son necesarias para seguir adelante con tottal tranquilidad.

La primavera 2026 orillará a estos signos a tener conversaciones difíciles y confrontaciones|Canva

. Los nativos del signo de Escorpio son otros de relacionada con asuntos familiares, que más allá de dolorosos, serán incómodos de procesar. En contraste, esta será una oportunidad para tener conversaciones que llevaban tiempo postergándose y que son necesarias para seguir adelante con tottal tranquilidad. Sagitario . Las predicciones de primavera 2026 para las personas de Sagitario anuncian una serie de sorpresas en temas económicos, aunque no en forma de ingresos, sino como gastos imprevistos. Aunque parezca algo terrible, este momento puede servir para reorganizar prioridades y aprender a guardar la calma antes de hacer movimientos impulsivos.



. Las para las personas de Sagitario anuncian una serie de sorpresas en temas económicos, aunque no en forma de ingresos, sino como gastos imprevistos. Aunque parezca algo terrible, este momento puede servir para reorganizar prioridades y aprender a guardar la calma antes de hacer movimientos impulsivos. Acuario. Los nativos del signo de Acuario tendrán una revelación que cambiará por completo la forma en que perciben a una de sus amistades más cercanas. Este episodio podría convertirse en decepción, por lo que será crucial replantearse si quieren seguir sosteniendo este vínculo.

Si estás entre los signos zodiacales que posiblemente tendrán una mala racha con la llegada de la primavera 2026, según la astrología, no te preocupes. Lo mejor es siempre mantenerse optimista ante las situaciones inesperadas y buscar soluciones a problemas que no son de gravedad. Incluso puedes anticiparte a hacer algún ritual para atraer la buena suerte y así estas preparado para cualquier tempestad.