Los signos que tendrán un golpe de suerte este 21 de marzo por el equinoccio de primavera

La llegada de la primavera 2026 no solo se refleja en los climas calurosos y los paisajes coloridos, sino que también tiene impacto en las energías que se activan con los planetas. Y en los días previos al equinoccio, habrá varios signos del Zodiaco que se verán beneficiados con todos estos movimientos astrológicos y hasta podrían experimentar una racha de suerte en todos los ámbitos de su vida.

5 signos a los que les irá bien con el equinoccio de la primavera 2026

Aries . Este signo será uno de los protagonistas absolutos, todo gracias a que coincide justamente con el inicio de su temporada, que va del 21 de marzo al 19 de abril. Así que es probable que se encuentren ante oportunidades que, de ser aprovechadas, cambiarán el rumbo de su vida.



. Este signo será uno de los protagonistas absolutos, todo gracias a que coincide justamente con el inicio de su temporada, que va del 21 de marzo al 19 de abril. Así que es probable que se encuentren ante oportunidades que, de ser aprovechadas, cambiarán el rumbo de su vida. Tauro . Los nativos de Tauro vivirán cosas emocionantes rumbo al equinoccio de la primavera 2026 , especialmente en temas de dinero. Es posible que sea en forma de un pago inesperado a una oferta que no les será fácil rechazar.



. Los nativos de Tauro vivirán cosas emocionantes rumbo al , especialmente en temas de dinero. Es posible que sea en forma de un pago inesperado a una oferta que no les será fácil rechazar. Géminis . Las personas de Géminis tendrán muy buena suerte si aprendena a aprovechar las relaciones sociales que han construido durante toda su vida. Habrá reencuentros y pláticas importantes.

Aries es uno de los signos que será beneficiado por las energías del equinoccio primaveral y por su cumpleaños|Canva

. Las personas de Géminis tendrán muy buena suerte si aprendena a aprovechar las relaciones sociales que han construido durante toda su vida. Habrá reencuentros y pláticas importantes. Libra . El equinoccio de la temporada de primavera 2026 le traerá a los Libra una sensación de claridad que los dejará tranquilos sobre todas esas elecciones del pasado que seguían cuestionándose.



. El le traerá a los Libra una sensación de claridad que los dejará tranquilos sobre todas esas elecciones del pasado que seguían cuestionándose. Leo. Los últimos días de marzo 2026 invitan a los Leo a tomar decisiones importantes que llevaban tiempo postergando por miedo o comodidad. En el amor, una conversación pendiente despejará cualquier duda sobre el futuro de la relación.

¿Cuándo es el equinoccio de la primavera 2026?

Este 2026, el equinoccio de la primavera cae el viernes 20 de marzo a las 08:46 a.m. tiempo de México, de acuerdo con información del Instituto Geográfico Nacional de España. Se cree que este es un buen momento para los rituales que atraigan la abundancia y de hacer limpieza a profundidad en casa, con el fin de despejar todas las energías para que las cosas buenas puedan llegar fácilmente.