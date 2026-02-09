Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 13 de febrero

Mhoni Vidente reveló cuáles son los horóscopos para la semana, que abarcan desde hoy, lunes 9, hasta el viernes 13 de febrero. ¿Cuáles son las predicciones que tendrá cada signo en el amor, el dinero y las bendiciones? Te contamos todo lo que dijo.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga cubana consultó las cartas del tarot y explicó cómo se mueven las energías de los astros. Algunos signos tendrán buenas noticias y señales divinas, mientras que otros recibirán advertencias que, si no se toman en serio, podrían generar grandes cambios.

ARIES

Ten cuidado con la gente que te rodea, abre bien los ojos, tienes que ser reservado, de bajo perfil y con cautela porque hay personas que son envidiosas y están alrededor de ti y no te dejarán crecer. Sin embargo, tienes 3 golpes de suerte en los juegos de azar. Mhoni te recomienda cortarte el cabello, conseguir un amuleto de protección para el mal de ojo y decidir un cambio en tu vida, relacionado con nuevos caminos. Abre más puertas y abre tu mentalidad.

TAURO

Son momentos de estar arriba, de crecer y de no mirar atrás. Tendrás una sorpresa relacionada con dinero extra, pero debes seguir buscando crecer, así que, si tienes que cambiar de empleo, búscalo. En la salud hay señales que debes prestar atención; toma agua, haz ejercicio, cuídate.

GÉMINIS

Esta es tu semana para pedir, así que medita y atrae lo que te hace falta. En lo laboral te va bien, hay abundancia y recibes el esfuerzo que haces. Si cambias de trabajo, se te va a dar, si buscas emprender, te irá bien. Tienes las energías positivas alrededor de ti, pero no la uses para otros, sino para ti. Aléjate de aquellos que quieren quitarte la energía, busca la tranquilidad con respiraciones.

CÁNCER

Es tu semana para desarrollarte, para dar el siguiente paso y de emprender el camino que estabas preparando. En la salud, debes cuidar los riñones, haz ejercicio y busca un equilibrio en tu vida fit. Tu mejor día es el viernes 13 porque será clave para tus energías: no te preocupes, serán positivas. Eso si, en el amor, sigues atrapado en el pasado, debes aprender a soltar y dejar amores que no funcionaron allí en el recuerdo.

Este es el horóscopo de hoy para el Cáncer.|Facebook de Mhoni Vidente / Canva

LEO

No te desesperes, piensas que tienes muchos pendientes por hacer, pero si te sientas y los ordenas verás que poco a poco puedes solucionarlos. Ten paciencia, no te enojes y ni explotes, estás en una etapa de ir lento y a tu ritmo. Recuerda que este es tu año para hacer dinero, pero estos días recibirás una señal muy grande sobre este tema.

VIRGO

Arregla los temas que tengas pendientes. Esta semana es diferente para ti, cabalística. Habrá decisiones difíciles que tomarás. En lo emocional hay aceleración provocada por lo laboral porque tienes muchos pendientes qué hacer. Asimismo, tu salud puede verse afectada, pero si vas al médico puedes prevenirlo. Reúnete con tu familia, visita a tus abuelos y pasa tiempo de calidad con ellos. También busca mejorar tu casa, tu cuarto, limpia las energías y empieza de nuevo. En el amor, atraerás la pasión prohibida de una persona casada o con pareja.

LIBRA

Es una semana en la que debes llenarte de energía positiva: júntate con personas buenas, con tu familia y recarga la energía que necesitas. En el dinero tienes suerte, sobre todo en juegos de azar como la lotería. Mhoni Vidente dice que solucionarás un problema que vienes arrastrando desde hace tiempo y es un momento para limpiar energías para volver a comenzar. Tendrás una propuesta de amor prohibido, pero tu mejor camino es no meterte en un triángulo amoroso.

ESCORPIO

Vas a pasar una semana muy positiva. Aprovecha para darte un cambio de imagen, de ponerte cómodo y de hacer nuevos planes y hábitos. No obstante, habrá regaños en el trabajo, pero no lo tomes personal. En el amor, viene alguien del pasado, pero no será intenso, solo ignóralo. Carga con un amuleto para cortar las malas vibras.

SAGITARIO

El crecimiento se está dando, aunque pienses que las cosas no están funcionando. Esta semana será de mucho trabajo, de aprender sobre la paciencia. Tendrás muchas juntas laborales, una propuesta para subir de puesto, atraerás más dinero y, si lo aceptas, aprenderás mucho más. Tienes 4 golpes de suerte en abundancia. En el amor, también estás positivo: recibirás una propuesta de viaje romántico el 14 de febrero.

Lee el horóscopo de hoy para Sagitario de hoy, según las predicciones de Mhoni Vidente.|Especial/Canva

CAPRICORNIO

Es una semana para desarrollarte, atraer abundancia y aprender a decir que no. Esto te ayudará a quitarte presión, bajar el estrés y estar más estable en la mente y la salud. Tu día, el 11 de febrero, los astros se pondrán a tu favor, atrayendo dinero, amor, y lo social. Finalmente, debes enfocarte en el futuro, no te detengas ni bajes la guardia.

ACUARIO

Es tu mes, es tu año, no te estanques en situaciones que te están quitando luz. Invierte en ti, en tu patrimonio y en las personas con las que te juntas. Tendrás una propuesta de trabajo, cerrarás un contrato, y esto hará que atraerás la riqueza. Tu debilidad es el estómago, así que cuida lo que comes. Mientras que en el amor debes bajar la intensidad, no salgas con muchas personas al mismo tiempo. Tienes 5 golpes de suerte.

PISCIS

El crecimiento es tu mejor aliado esta semana. Progresarás en lo que te propongas y verás resultados de proyectos que estabas haciendo desde el inicio del año. Tu mejor día es el 11 de febrero, en donde se juntarán todas las energías, pero no todo es bello. Algún familiar se enfermará, mientras que recibirás una noticia importante. No dejes de estudiar ni de aprender, tu hambre de crecer no saciará. Estás con confianza, tanto en el dinero como en el amor. Te mereces un viaje, esta es la señal.