6 signos correrán con más suerte del 24 al 28 de febrero, gracias a la unión del Sol y el Nodo Norte
El Sol y el Nodo Norte se encuentran en conjunción en Piscis. Estos son los signos del zodiaco más favorecidos por la energía cósmica disponible de este encuentro astrológico.
Entre el 24 y el 28 de febrero de 2026, el cielo astrológico presenta una alineación clave: la conjunción del Sol con el Nodo Norte en Piscis. Este evento activa una energía de destino, propósito y oportunidades que parecen llegar en el momento justo para algunos signos del zodiaco, marcando encuentros, decisiones y situaciones inesperadas.
En astrología, el Nodo Norte representa el camino de crecimiento y aquello que impulsa hacia el futuro, mientras que el Sol simboliza la identidad y la conciencia. Su unión en Piscis potencia la intuición, la sensibilidad y la capacidad de alinearse con lo que verdaderamente está destinado a suceder, favoreciendo especialmente a ciertos signos del zodiaco.
Los 6 signos del zodiaco con más suerte del 24 al 28 de febrero por la influencia de la conjunción del Sol y el Nodo Norte en Piscis
- Aries: recibe señales claras sobre su futuro. Se abren oportunidades que lo invitan a tomar decisiones importantes y alineadas con su propósito personal.
- Tauro: experimenta avances en proyectos y vínculos sociales. La suerte llega a través de contactos, propuestas o ideas que lo conectan con nuevas metas.
- Cáncer: vive una expansión emocional y espiritual. Puede recibir noticias, propuestas o experiencias que amplían su visión de la vida.
- Escorpio: atraviesa un momento de conexión profunda con el deseo y la creatividad. La suerte se manifiesta en el amor, la expresión personal y proyectos apasionantes.
- Capricornio: se ve favorecido en la comunicación. Conversaciones clave, acuerdos o decisiones importantes se alinean de manera positiva.
- Piscis: con la conjunción en su signo, es uno de los más beneficiados. Inicia una etapa de claridad, oportunidades y encuentros que marcan su camino de vida.
¿Qué significa la conjunción del Sol y el Nodo Norte en Piscis y cuál es su energía disponible?
A nivel energético, la conjunción del Sol con el Nodo Norte en Piscis representa un momento de alineación con el destino. Es una energía que impulsa a avanzar hacia lo desconocido, guiándose más por la intuición que por la lógica y confiando en que ciertos eventos tienen un propósito mayor.
La energía disponible favorece decisiones importantes, encuentros significativos y oportunidades que abren nuevos caminos. Piscis aporta sensibilidad, conexión espiritual y apertura emocional. Esto permite reconocer señales y fluir con procesos que conducen al crecimiento personal.