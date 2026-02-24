6 signos correrán con más suerte del 24 al 28 de febrero, gracias a la unión del Sol y el Nodo Norte

Entre el 24 y el 28 de febrero de 2026, el cielo astrológico presenta una alineación clave: la conjunción del Sol con el Nodo Norte en Piscis. Este evento activa una energía de destino, propósito y oportunidades que parecen llegar en el momento justo para algunos signos del zodiaco, marcando encuentros, decisiones y situaciones inesperadas.

En astrología, el Nodo Norte representa el camino de crecimiento y aquello que impulsa hacia el futuro, mientras que el Sol simboliza la identidad y la conciencia. Su unión en Piscis potencia la intuición, la sensibilidad y la capacidad de alinearse con lo que verdaderamente está destinado a suceder, favoreciendo especialmente a ciertos signos del zodiaco.

Los 6 signos del zodiaco con más suerte del 24 al 28 de febrero por la influencia de la conjunción del Sol y el Nodo Norte en Piscis

Aries : recibe señales claras sobre su futuro. Se abren oportunidades que lo invitan a tomar decisiones importantes y alineadas con su propósito personal.

: recibe señales claras sobre su futuro. Se abren oportunidades que lo invitan a tomar decisiones importantes y alineadas con su propósito personal. Tauro : experimenta avances en proyectos y vínculos sociales. La suerte llega a través de contactos, propuestas o ideas que lo conectan con nuevas metas.

: experimenta avances en proyectos y vínculos sociales. La suerte llega a través de contactos, propuestas o ideas que lo conectan con nuevas metas. Cáncer : vive una expansión emocional y espiritual. Puede recibir noticias, propuestas o experiencias que amplían su visión de la vida.

: vive una expansión emocional y espiritual. Puede recibir noticias, propuestas o experiencias que amplían su visión de la vida. Escorpio : atraviesa un momento de conexión profunda con el deseo y la creatividad. La suerte se manifiesta en el amor, la expresión personal y proyectos apasionantes.

: atraviesa un momento de conexión profunda con el deseo y la creatividad. La suerte se manifiesta en el amor, la expresión personal y proyectos apasionantes. Capricornio : se ve favorecido en la comunicación. Conversaciones clave, acuerdos o decisiones importantes se alinean de manera positiva.

: se ve favorecido en la comunicación. Conversaciones clave, acuerdos o decisiones importantes se alinean de manera positiva. Piscis: con la conjunción en su signo, es uno de los más beneficiados. Inicia una etapa de claridad, oportunidades y encuentros que marcan su camino de vida.

¿Qué significa la conjunción del Sol y el Nodo Norte en Piscis y cuál es su energía disponible?

A nivel energético, la conjunción del Sol con el Nodo Norte en Piscis representa un momento de alineación con el destino. Es una energía que impulsa a avanzar hacia lo desconocido, guiándose más por la intuición que por la lógica y confiando en que ciertos eventos tienen un propósito mayor.

La energía disponible favorece decisiones importantes, encuentros significativos y oportunidades que abren nuevos caminos. Piscis aporta sensibilidad, conexión espiritual y apertura emocional. Esto permite reconocer señales y fluir con procesos que conducen al crecimiento personal.