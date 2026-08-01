7 fechas astrológicas clave del año que cambiarán el rumbo de cada signo

Los diferentes signos del zodíaco se verán influenciados por fechas astrológicas clave en lo que resta de 2026. Esto debido a las diferentes posiciones que tendrán los planetas y constelaciones.

De acuerdo con expertos en la materia, cuando los planetas lentos o transpersonales cambian de dirección, se alinean en conjunciones exactas o abren temporadas de eclipses, el orden establecido se disuelve para dar paso a lo nuevo.

Estos eventos astronómicos funcionan como cortocircuitos energéticos que nos obligan a salir de la zona de confort. Hoy te presentamos el calendario de las 7 fechas astrológicas clave del año que alterarán de forma irreversible el rumbo de cada signo zodiacal y las pautas cósmicas para capitalizar su energía.

Las 7 fechas astrológicas clave del año que cambiarán la vida de los signos zodiacales

El equinoccio de marzo e inicio del Año Nuevo Astrológico

Ocurre cada 20 de marzo. El Sol cruza el ecuador celeste, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el renacimiento de la rueda zodiacal.

La gran conjunción de Urano

Un tránsito de alta fidelidad que sacude las estructuras financieras y los recursos tecnológicos globales.

El eclipse solar total

Los eclipses solares funcionan como lunas nuevas hiperpotenciadas que eclipsan el pasado de forma mecánica para abrir líneas temporales nuevas.

Estas son las fechas astrológicas que deben tomar en cuenta los signos zodiacales|Pexels: Gabriela Hughes

La temporada de Mercurio retrógrado en Leo

El planeta de la comunicación ralentiza su marcha en el signo del León, obligando al pensamiento colectivo a replegarse hacia el interior.

El eclipse lunar en Piscis

Las lunas llenas de eclipse actúan como grandes extractores de basura emocional en el cosmos, trayendo finales definitivos e inevitables.

El reajuste de Saturno

El planeta del orden, el karma y el tiempo retoma su marcha directa o cambia de decanato, consolidando las lecciones de los meses previos.

Descubre las predicciones que los astros tiene para tu signo zodiacal lo que resta del año|Pexels: ottonbro studio

El ingreso definitivo de Plutón en Acuario

El planeta de la transmutación profunda, la muerte y el renacimiento se asienta de forma inamovible en el signo de la tecnología, las masas y el futuro, según los expertos.