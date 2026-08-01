Luto en las telenovelas: muere querida actriz, considerada uno de los rostros más hermosos de la TV, a los 97 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto. Muere la querida actriz de telenovelas, Linda Olivier, a los 97 años. La oriunda de Caracas, Venezuela, era considerada uno de los rostros más bellos de la televisión en su país. La noticia de su sensible fallecimiento fue confirmada por su nieto, el también actor Tarek Fernández.

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Muere Linda Olivier, uno de los rostros más hermosos de la TV: ¿De qué murió?

De acuerdo con información compartida por el nieto de Linda, Tarek Fernández, la artista perdió la vida el pasado domingo, 26 de julio. De momento, no se ha dado a conocer la causa exacta del deceso. No obstante, debido a su edad, hay quienes la atribuyen a causas naturales. Linda Olivier falleció en su ciudad natal, Caracas, Venezuela.

¿Quién era Linda Olivier?

Nacida el 17 de febrero de 1929 en Caracas, Venezuela, Elizabeth de la Concepción López Hurtado, mejor conocida como Linda Olivier, destacó como una de las actrices más queridas y con mayor renombre de su país. Su carrera despegó durante los “años dorados” de la televisión y la radio venezolana, donde su talento e inigualable belleza la llevaron a protagonizar diversas producciones, incluidas películas, obras de teatro y telenovelas.

Durante la década de 1950 y 1960 se consolidó como una de las figuras clave del espectáculo nacional, destacando por su elegancia, belleza y versatilidad frente a las cámaras y los escenarios. Entre sus trabajos más populares, destaca la película "Flor del campo" de 1951, dirigida por José Giaccardi y la telenovela “Destinos Cruzados” de 1959; así como la cinta musical "Venezuela también canta", de 1952, dirigida por el puertorriqueño Fernando Cortés.

Falleció hoy 26 de julio de 2026 a los 97 años de edad, Elizabeth de la Concepción López Hurtado y (Linda Olivier), fue actriz de cine, radio, teatro y TV venezolana.

Madre del actor venezolano Carlos Olivier (+).

Actuó en telenovelas y

películas venezolanas.

🇻🇪📺

QEPD ❤️ pic.twitter.com/1hA4Ev1ZVg — efemeridesuniversales🌎 (@efemeridestoday) July 27, 2026

Una vez que se dio a conocer la noticia de su lamentable deceso, las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes de cariño y condolencias para los familiares. Sin duda, Olivier deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento, no sólo por su éxito y dedicación, sino también por su compromiso con el desarrollo cultural de su país y su entrañable conexión con el público.

Descanse en paz, la querida actriz Linda Olivier.