MasterChef 24/7: La receta saludable de cuscús de coliflor de la Chef Isabel Carvajal

El cuscús es uno de los acompañamientos más populares de la cocina mediterránea, pero existe una versión mucho más ligera y llena de vegetales que ha conquistado a quienes buscan una alimentación saludable. La "Maestra del fuego" Isabel Carvajal compartió hace unos días con los cocineros de MasterChef 24/7 su receta elaborada con coliflor, una preparación fresca, colorida y muy sencilla que también dio a conocer a través de sus redes sociales.

MasterChef 24/7: la receta de cuscús de coliflor de la Chef Isabel

Esta alternativa sustituye el cuscús tradicional, elaborado son sémola de trigo, por coliflor finamente procesada, logrando una textura muy similar, pero con un menor contenido de carbohidratos y un mayor aporte de fibra. Además, se complementa con verduras frescas, hierbas aromáticas y un aderezo de limón y aceite de oliva que realza todos los sabores.

Ingredientes (rinde 6 personas):



1 coliflor mediana (aproximadamente 800 g)

mediana (aproximadamente 800 g) 1 pepino grande cortado en cubos pequeños

grande cortado en cubos pequeños 2 jitomates saladet cortados en cubos pequeños

saladet cortados en cubos pequeños 1/4 de cebolla morada finamente picada

morada finamente picada 1/2 pimiento rojo cortado en cubos pequeños

cortado en cubos pequeños 1/2 taza de perejil fresco finamente picado

fresco finamente picado 1/4 de taza de hierbabuena fresca picada

fresca picada 50 ml de aceite de oliva extra virgen

extra virgen El jugo de 2 limones

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

50 g de almendras fileteadas ligeramente tostadas (opcional)

fileteadas ligeramente tostadas (opcional) 50 g de arándanos deshidratados (opcional)

El cuscús de coliflor de la Chef Isabel Carvajal es una alternativa saludable al tradicional elaborado con sémola de trigo duro.

Paso a paso para preparar el cuscús de coliflor de la "Maestra del fuego" de MasterChef México

Fresco, nutritivo y muy fácil de preparar, este cuscús de coliflor es una excelente opción para servir como entrada, guarnición o incluso como plato principal durante cualquier época del año, de acuerdo con la publicación de la Chef Isabel Carvajal. Su combinación de verduras, hierbas y cítricos lo convierte en una receta ideal para quienes buscan comer saludable sin sacrificar el sabor.

Procedimiento:



Lava y desinfecta perfectamente todas las verduras y las hierbas aromáticas. Retira las hojas y el tallo grueso de la coliflor y córtala en pequeños floretes. Procesa la coliflor con pulsaciones cortas hasta obtener una textura similar a la del cuscús. Evita molerla demasiado para que no se convierta en puré. Calienta una sartén amplia con una cucharada de aceite de oliva y saltea la coliflor durante dos o tres minutos, procurando que conserve una textura ligeramente crujiente. Retira del fuego y deja enfriar por completo. En un recipiente grande mezcla el pepino, el jitomate, la cebolla morada, el pimiento rojo, el perejil y la hierbabuena. Incorpora la coliflor ya fría y mezcla suavemente. Agrega el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la pimienta negra. Revuelve nuevamente para integrar todos los ingredientes. Finaliza añadiendo las almendras tostadas y los arándanos deshidratados para dar un agradable contraste de texturas y sabores.

Los consejos de la Chef Isabel Carvajal

La "Maestra del fuego" de MasterChef 2026 indica en su publicación de redes sociales que lo mejor es no cocinar demasiado la coliflor, ya que el secreto de la receta está en conservar un ligero crujiente que recuerde al cuscús tradicional. Si deseas convertir este platillo en una comida completa, puedes agregar garbanzos cocidos, queso feta desmoronado o pollo a la parrilla.

Otro de sus consejos es preparar el cuscús unas horas antes de servirlo y mantenerlo refrigerado. De esta forma, el limón, las hierbas aromáticas y el aceite de oliva tendrán tiempo suficiente para integrarse y potenciar el sabor de todos los ingredientes.

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