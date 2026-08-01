TIPS para empanizar camarones con panko al estilo MasterChef 24/7 SIN que se te desmorone

Ayer, el Chef Diego Niño impartió ante las cámaras de MasterChef 24/7 una masterclass de empanizado asiático que nos dio varias ideas para la comida del fin de semana... ¿qué te parecería hacer unos sabrosos camarones con panko ultracrujientes? ¡Te dejamos estos tips de oro para que te queden dignos de una competencia!

¿Cómo lograr que tus camarones al panko queden perfectos?

Sin duda, los platos al panko que el Chef Diego Niño preparó ayer viernes nos despertaron el antojo para darle una oportunidad al empanizado oriental este fin de semana; sin embargo, para que tus camarones te queden ultracrujientes por fuera y jugosos por dentro no necesitas suerte, sino la técnica adecuada.

A diferencia del pan molido tradicional, el panko (la versión japonesa en forma de escamas) no absorbe tanto aceite y eso lo vuelve una opción más saludable; sin embargo, sí requiere ciertos cuidados a la hora del empanizado porque se desmorona y no se pega con tanta facilidad... ¡acá te decimos los secretos definitivos para lograr un empanizado de restaurante!

EL PREPARADO DE LOS CAMARONES

Cero humedad: ¡Sin rastros de agua! Tras limpiar los camarones, sécalos meticulosamente con toallas de papel. Si están húmedos, la harina se volverá una pasta grumosa y el empanizado se desprenderá al freír.

¡Sin rastros de agua! Tras limpiar los camarones, sécalos meticulosamente con toallas de papel. Si están húmedos, la harina se volverá una pasta grumosa y el empanizado se desprenderá al freír. Corte mariposa o incisiones: Haz un ligero corte longitudinal en la espalda (mariposa) o haz pequeñas incisiones en el vientre para "romper la fibra". Esto evita que el camarón se enrosque como resorte al freírse y ayuda a que se cocine de forma uniforme.

A LA HORA DE EMPANIZAR

Te recomendamos seguir la secuencia clásica de tres pasos:

HARINA : Pasa el camarón por harina de trigo (puedes usar fécula de maíz / maizena para un acabado aún más crujiente). Sazona la harina con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. El Chef Diego Niño recomendó dar golpecitos para obtener una capa delgada que sólo actúe como pegamento.

: Pasa el camarón por harina de trigo (puedes usar fécula de maíz / maizena para un acabado aún más crujiente). Sazona la harina con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. El Chef Diego Niño recomendó dar golpecitos para obtener una capa delgada que sólo actúe como pegamento. HUEVO : Bate los huevos con un chorrito de leche o agua helada para aligerar la mezcla. Sumerge el camarón enharinado asegurándote de cubrirlo por completo.

: Bate los huevos con un chorrito de leche o agua helada para aligerar la mezcla. Sumerge el camarón enharinado asegurándote de cubrirlo por completo. PANKO: Cubre con el panko y presiona firmemente con las manos para que las escamas de pan se claven en el huevo. No sólo los "ruedes", ¡aplánalos suavemente!

Si quieres que tus camarones queden más crujientes todavía, puedes repetir el paso del huevo y el panko una segunda vez antes de freír.

EL REPOSO

Una vez empanizados, refrigera tus camarones entre 15 y 30 minutos antes de freír.

Este choque térmico y tiempo de reposo hace que la proteína del huevo se asiente y el panko se adhiera firmemente al camarón. Así garantizas que al entrar al aceite caliente, la costra no se desprenda.

¡CUIDADO CON ESCURRIR EN PAPEL!

Jamás pongas tus camarones al panko sobre papel absorbente. El vapor que desprenden los camarones calientes se atrapa debajo sobre la servilleta y ablanda la parte inferior.

Te recomendamos mejor usar una rejilla metálica colocada sobre una bandeja. De esta forma, el aire circula por debajo, el exceso de aceite cae y el empanizado se mantiene crujiente por todos lados por mucho más tiempo.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?