7 fechas astrológicas clave en las que no deberías tomar decisiones importantes

Las fechas astrológicas de alta tensión representan ventanas de tiempo en las que el orden del cosmos se desestabiliza, nublando el juicio humano y sembrando obstáculos en los acuerdos de larga duración.

En la astrología predictiva, existen momentos específicos del año donde las alineaciones de planetas pesados o los eclipses generan una interferencia electromagnética y mental directa sobre la Tierra.

Intentar forzar firmas de contratos, matrimonios o lanzamientos financieros bajo estos cielos suele traducirse en malentendidos, retrasos inexplicables o arrepentimientos futuros.

Ventaneando | Programa completo 5 de agosto de 2026

Las 7 fechas astrológicas clave en las que no debes tomar decisiones difíciles

Para proteger tus proyectos, inversiones y relaciones de los efectos de los giros cósmicos, evita actuar de forma definitiva durante estos tránsitos:

Las tres temporadas de Mercurio Retrógrado

Durante estas fases de tres semanas, la comunicación, la tecnología y los viajes sufren cortocircuitos. No compres electrónicos, no firmes documentos legales ni inicies conversaciones cruciales de pareja.

Las semanas de eclipses

Dos veces al año se abren portales de eclipses donde la luz del Sol o de la Luna se bloquea temporalmente. La energía de estas semanas es altamente impredecible, kármica y propensa a los cierres abruptos; evita fundar empresas o tomar decisiones definitivas bajo su influencia.

Estas son las fechas astrológicas en las que no debes tomar decisiones importantes|Pexels: Pavel Danilyuk

Marte retrógrado

Este tránsito ocurre aproximadamente cada dos años y debilita la energía vital, el coraje y la líbido colectiva. Iniciar un negocio, someterse a cirugías estéticas o lanzar campañas no es buena idea.

Venus retrógrado

Cada 18 meses, el planeta del deseo entra en fase de revisión. Es la peor fecha para casarse, mudarse con una pareja, realizar inversiones o cambiar radicalmente de imagen.

El día exacto de la cuadratura Saturno-Neptuno

Cuando el planeta del límite choca con el de las ilusiones, la realidad y la fantasía entran en conflicto. Evita idealizar propuestas o firmar alianzas.

Los momentos del calendario astrológico en los que no debes tomar decisiones importantes|Pexels: Chris F

Los días de Luna Nueva en el signo de Escorpio

Aunque las lunas nuevas invitan a sembrar intenciones, la fosa profunda de Escorpio puede teñir los inicios de obsesión, secretismo o luchas de poder.

El periodo de planetas estacionales

Los días exactos en que cualquier planeta grande frena su marcha para ponerse retrógrado.

