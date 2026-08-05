7 fechas astrológicas clave en las que no deberías tomar decisiones importantes
Conoce cuáles son las fechas astrológicas más importantes para evitar tomar decisiones importantes, debido al caos que emanan los planetas y constelaciones
Las fechas astrológicas de alta tensión representan ventanas de tiempo en las que el orden del cosmos se desestabiliza, nublando el juicio humano y sembrando obstáculos en los acuerdos de larga duración.
En la astrología predictiva, existen momentos específicos del año donde las alineaciones de planetas pesados o los eclipses generan una interferencia electromagnética y mental directa sobre la Tierra.
Intentar forzar firmas de contratos, matrimonios o lanzamientos financieros bajo estos cielos suele traducirse en malentendidos, retrasos inexplicables o arrepentimientos futuros.
Ventaneando | Programa completo 5 de agosto de 2026
Las 7 fechas astrológicas clave en las que no debes tomar decisiones difíciles
Para proteger tus proyectos, inversiones y relaciones de los efectos de los giros cósmicos, evita actuar de forma definitiva durante estos tránsitos:
- Las tres temporadas de Mercurio Retrógrado
Durante estas fases de tres semanas, la comunicación, la tecnología y los viajes sufren cortocircuitos. No compres electrónicos, no firmes documentos legales ni inicies conversaciones cruciales de pareja.
- Las semanas de eclipses
Dos veces al año se abren portales de eclipses donde la luz del Sol o de la Luna se bloquea temporalmente. La energía de estas semanas es altamente impredecible, kármica y propensa a los cierres abruptos; evita fundar empresas o tomar decisiones definitivas bajo su influencia.
- Marte retrógrado
Este tránsito ocurre aproximadamente cada dos años y debilita la energía vital, el coraje y la líbido colectiva. Iniciar un negocio, someterse a cirugías estéticas o lanzar campañas no es buena idea.
- Venus retrógrado
Cada 18 meses, el planeta del deseo entra en fase de revisión. Es la peor fecha para casarse, mudarse con una pareja, realizar inversiones o cambiar radicalmente de imagen.
- El día exacto de la cuadratura Saturno-Neptuno
Cuando el planeta del límite choca con el de las ilusiones, la realidad y la fantasía entran en conflicto. Evita idealizar propuestas o firmar alianzas.
- Los días de Luna Nueva en el signo de Escorpio
Aunque las lunas nuevas invitan a sembrar intenciones, la fosa profunda de Escorpio puede teñir los inicios de obsesión, secretismo o luchas de poder.
- El periodo de planetas estacionales
Los días exactos en que cualquier planeta grande frena su marcha para ponerse retrógrado.