Alineación de Mercurio y Júpiter: el golpe de suerte que puede aprovechar cada signo del 21 al 27 de septiembre

La alineación en sextil entre Mercurio en Libra y Júpiter en Leo marcará la energía astrológica del 21 al 27 de septiembre de 2026. Este período se relaciona con las oportunidades y la comunicación en la vida de los nativos de cada signo del zodiaco.

¿Pablo Montero y María Karunna fueron novios? El cantante revela TODO de su “romance” en La Granja VIP

Según la astrología, este aspecto puede favorecer la llegada de conversaciones importantes, propuestas inesperadas o información que ayude a cada signo a tomar decisiones con mayor confianza. Mercurio representa el pensamiento, los intercambios, los acuerdos y la capacidad de aprender, mientras que Júpiter se asocia con el crecimiento, la expansión, el éxito, la abundancia y el optimismo.

Sextil Mercurio en Libra y Júpiter en Leo: predicciones para cada signo del zodiaco del 21 al 27 de septiembre

Aries: el sextil entre Mercurio y Júpiter te invita a expresar tus ideas con seguridad, buscar aliados y prestar atención a una propuesta que podría ayudarte a avanzar hacia una meta.

el sextil entre Mercurio y Júpiter te invita a expresar tus ideas con seguridad, buscar aliados y prestar atención a una propuesta que podría ayudarte a avanzar hacia una meta. Tauro: el movimiento astrológico puede favorecer asuntos vinculados con el hogar, la familia y la estabilidad personal. Una conversación o decisión relacionada con tus recursos podría permitirte mejorar las bases sobre las que estás construyendo tu futuro.

el movimiento astrológico puede favorecer asuntos vinculados con el hogar, la familia y la estabilidad personal. Una conversación o decisión relacionada con tus recursos podría permitirte mejorar las bases sobre las que estás construyendo tu futuro. Géminis: Mercurio es tu planeta regente, por lo que este aspecto puede estimular especialmente tu capacidad para comunicarte, aprender y establecer contactos. Una llamada, reunión o intercambio de ideas podría acercarte a una oportunidad que amplíe tus opciones profesionales o económicas.

Mercurio es tu planeta regente, por lo que este aspecto puede estimular especialmente tu capacidad para comunicarte, aprender y establecer contactos. Una llamada, reunión o intercambio de ideas podría acercarte a una oportunidad que amplíe tus opciones profesionales o económicas. Cáncer: el sextil puede favorecer una conversación relacionada con el dinero, los talentos y el valor que le das a tus capacidades. Mostrar lo que sabes hacer, negociar una condición o presentar una propuesta puede ayudarte a reconocer nuevas formas de aprovechar tus recursos.

el sextil puede favorecer una conversación relacionada con el dinero, los talentos y el valor que le das a tus capacidades. Mostrar lo que sabes hacer, negociar una condición o presentar una propuesta puede ayudarte a reconocer nuevas formas de aprovechar tus recursos. Leo: Júpiter transita por tu signo y su conexión con Mercurio puede impulsar tu confianza para hablar, crear y tomar la iniciativa. Una noticia, invitación o propuesta podría animarte a mostrar una faceta de ti que hasta ahora habías mantenido en segundo plano.

Júpiter transita por tu signo y su conexión con Mercurio puede impulsar tu confianza para hablar, crear y tomar la iniciativa. Una noticia, invitación o propuesta podría animarte a mostrar una faceta de ti que hasta ahora habías mantenido en segundo plano. Virgo: el golpe de suerte puede presentarse de manera discreta, a través de una información, un contacto o una oportunidad que se desarrolla detrás de escena. Dedica tiempo a organizar tus ideas y escucha a tu intuición.

el golpe de suerte puede presentarse de manera discreta, a través de una información, un contacto o una oportunidad que se desarrolla detrás de escena. Dedica tiempo a organizar tus ideas y escucha a tu intuición. Libra: Mercurio se encuentra en tu signo, por lo que la comunicación y los acuerdos adquieren un papel importante. Una negociación, conversación afectiva o colaboración puede avanzar de manera favorable si expresas tus necesidades con claridad y te permites confiar en tus propias ideas.

Mercurio se encuentra en tu signo, por lo que la comunicación y los acuerdos adquieren un papel importante. Una negociación, conversación afectiva o colaboración puede avanzar de manera favorable si expresas tus necesidades con claridad y te permites confiar en tus propias ideas. Escorpio: este aspecto puede favorecer el contacto con personas que compartan información útil o te ayuden a comprender mejor una situación. Una noticia inesperada podría permitirte cerrar un asunto pendiente y recuperar tranquilidad.

este aspecto puede favorecer el contacto con personas que compartan información útil o te ayuden a comprender mejor una situación. Una noticia inesperada podría permitirte cerrar un asunto pendiente y recuperar tranquilidad. Sagitario: Júpiter es tu planeta regente y su sextil con Mercurio puede estimular tus deseos de aprender, viajar, enseñar o explorar nuevos caminos. Una propuesta vinculada con estudios, proyectos internacionales o una experiencia diferente puede ampliar tu horizonte.

Júpiter es tu planeta regente y su sextil con Mercurio puede estimular tus deseos de aprender, viajar, enseñar o explorar nuevos caminos. Una propuesta vinculada con estudios, proyectos internacionales o una experiencia diferente puede ampliar tu horizonte. Capricornio: la oportunidad puede llegar mediante una conversación profesional o una persona con capacidad de ayudarte a avanzar. Este período resulta favorable para presentar ideas, revisar acuerdos y reconocer que una alianza bien planteada puede contribuir a tus objetivos a largo plazo.

la oportunidad puede llegar mediante una conversación profesional o una persona con capacidad de ayudarte a avanzar. Este período resulta favorable para presentar ideas, revisar acuerdos y reconocer que una alianza bien planteada puede contribuir a tus objetivos a largo plazo. Acuario: el sextil entre Mercurio y Júpiter puede impulsar tus proyectos colectivos, tu creatividad y tu relación con nuevas ideas. Una conversación con amistades o colegas podría llevarte a explorar una propuesta diferente y encontrar apoyo para desarrollar un objetivo.

el sextil entre Mercurio y Júpiter puede impulsar tus proyectos colectivos, tu creatividad y tu relación con nuevas ideas. Una conversación con amistades o colegas podría llevarte a explorar una propuesta diferente y encontrar apoyo para desarrollar un objetivo. Piscis: la alineación puede favorecer asuntos relacionados con el trabajo y la imagen profesional. Una conversación con una persona de autoridad o una oportunidad para demostrar tus capacidades podría ayudarte a ganar claridad sobre el siguiente paso que deseas dar.

¿Cuál es la energía disponible del sextil entre Mercurio en Libra y Júpiter en Leo en la última semana de septiembre 2026?

En astrología, un sextil es un aspecto de 60 grados entre dos puntos de la carta astral. Se interpreta como una conexión entre dos signos de naturaleza compatible que facilita oportunidades.

En este caso, Mercurio en Libra (aire) y Júpiter en Leo (fuego) combinan comunicación, diplomacia, creatividad y confianza.

