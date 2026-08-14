Alineación de Venus y Júpiter: horóscopo de la buena suerte para cada signo del 14 al 19 de agosto

Entre el 14 y el 19 de agosto de 2026, Venus en Libra y Júpiter en Leo protagonizarán una alineación de sextil: aspecto astrológico de 60 grados considerado favorable porque facilita el intercambio entre dos energías compatibles. Esta configuración puede abrir oportunidades para cada signo del zodiaco en materia de amor, relaciones, creatividad y proyectos que buscan crecer.

La combinación resulta especialmente interesante porque Venus transita por Libra (signo que rige), mientras Júpiter avanza por Leo (una casa de fuego asociada con la confianza, la expansión y el protagonismo). Según la astrología, el encuentro entre estos elementos puede traducirse en mayor entusiasmo para tomar decisiones, acercamientos inesperados y oportunidades que llegan a través de otras personas.

Horóscopo: ¿Cuáles son los signos más beneficiados por el sextil Venus en Libra- Júpiter en Leo?

Aries : la buena suerte llegará a través de los vínculos. Una propuesta sentimental o una alianza profesional puede aparecer justo cuando estabas buscando una nueva dirección. Será importante aceptar invitaciones y permitirte conocer personas diferentes.

: la buena suerte llegará a través de los vínculos. Una propuesta sentimental o una alianza profesional puede aparecer justo cuando estabas buscando una nueva dirección. Será importante aceptar invitaciones y permitirte conocer personas diferentes. Tauro : Venus favorecerá asuntos relacionados con el bienestar y los recursos, mientras Júpiter aportará una dosis de optimismo. Una mejora económica o una oportunidad laboral puede permitirte recuperar seguridad.

: Venus favorecerá asuntos relacionados con el bienestar y los recursos, mientras Júpiter aportará una dosis de optimismo. Una mejora económica o una oportunidad laboral puede permitirte recuperar seguridad. Géminis : una conversación puede convertirse en una oportunidad importante. El período favorece los contactos, los estudios, los viajes y los proyectos de comunicación, por lo que una idea compartida con alguien podría crecer rápidamente.

: una conversación puede convertirse en una oportunidad importante. El período favorece los contactos, los estudios, los viajes y los proyectos de comunicación, por lo que una idea compartida con alguien podría crecer rápidamente. Leo : Júpiter en tu signo amplifica las posibilidades y el sextil con Venus suma encanto y facilidad para relacionarte. Un proyecto personal puede recibir apoyo, reconocimiento o una propuesta que lo lleve a un nivel superior.

: Júpiter en tu signo amplifica las posibilidades y el sextil con Venus suma encanto y facilidad para relacionarte. Un proyecto personal puede recibir apoyo, reconocimiento o una propuesta que lo lleve a un nivel superior. Libra : Venus en tu signo te coloca entre los grandes beneficiados. Tu magnetismo aumentará y podrías recibir una invitación, declaración o propuesta que confirme que una relación está avanzando en la dirección correcta.

: Venus en tu signo te coloca entre los grandes beneficiados. Tu magnetismo aumentará y podrías recibir una invitación, declaración o propuesta que confirme que una relación está avanzando en la dirección correcta. Sagitario : la expansión será la gran protagonista. Una experiencia vinculada con viajes, estudios, creatividad o nuevas culturas puede abrirte una puerta que no habías previsto y devolverte la sensación de entusiasmo.

: la expansión será la gran protagonista. Una experiencia vinculada con viajes, estudios, creatividad o nuevas culturas puede abrirte una puerta que no habías previsto y devolverte la sensación de entusiasmo. Acuario: las relaciones y asociaciones tendrán un impulso especial. Una persona puede llegar con una propuesta que combine afinidad personal y posibilidades de crecimiento, tanto en el terreno afectivo como profesional.

¿Cuál es la energía disponible del sextil entre Venus en Libra y Júpiter en Leo en agosto 2026?

En astrología, Venus representa el amor, los vínculos, el placer, la belleza, los valores y aquello que cada persona considera valioso. Júpiter simboliza expansión, crecimiento, confianza, abundancia y nuevas oportunidades.

Cuando ambos planetas forman un sextil, sus energías pueden complementarse de manera fluida. El aspecto entre Venus en Libra y Júpiter en Leo conecta un signo de aire con uno de fuego. La combinación puede favorecer situaciones en las que una relación, una idea o un proyecto encuentra el impulso que necesitaba.

Durante este período, la energía disponible puede favorecer:



Nuevos vínculos : encuentros casuales pueden transformarse en conexiones importantes.

: encuentros casuales pueden transformarse en conexiones importantes. Oportunidades amorosas : las relaciones existentes pueden fortalecerse y los solteros podrían mostrarse más receptivos a conocer a alguien.

: las relaciones existentes pueden fortalecerse y los solteros podrían mostrarse más receptivos a conocer a alguien. Acuerdos favorables : negociaciones personales o profesionales pueden encontrar puntos de coincidencia.

: negociaciones personales o profesionales pueden encontrar puntos de coincidencia. Creatividad : proyectos artísticos y propuestas personales pueden recibir una dosis adicional de inspiración.

: proyectos artísticos y propuestas personales pueden recibir una dosis adicional de inspiración. Reconocimiento : el esfuerzo realizado previamente puede comenzar a ser valorado por otras personas.

: el esfuerzo realizado previamente puede comenzar a ser valorado por otras personas. Expansión económica : pueden aparecer oportunidades para mejorar recursos, siempre que las decisiones se tomen con criterio.

: pueden aparecer oportunidades para mejorar recursos, siempre que las decisiones se tomen con criterio. Mayor confianza : Júpiter en Leo favorece el impulso necesario para animarse a ocupar un lugar más visible.

: Júpiter en Leo favorece el impulso necesario para animarse a ocupar un lugar más visible. Disfrute y bienestar: Venus invita a recuperar el placer de compartir, celebrar y dedicar tiempo a aquello que genera satisfacción.

El sextil es considerado un aspecto de oportunidad, por lo que su energía suele requerir cierta iniciativa para manifestarse. No se trata de esperar que la buena suerte llegue sin hacer nada, sino de reconocer las puertas que se abren y animarse a atravesarlas.