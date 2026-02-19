Así afectará el Año Nuevo Chino a cada signo del zodiaco

El pasado martes 17 de febrero dio inicio el Año Nuevo Chino y con él se renovaron las energías que impactan en cada uno de los signos. Esto quiere decir que las personas, en torno a su fecha de nacimiento, reciben la influencia del universo en diferentes aspectos de sus vidas.

El Año Nuevo Chino 2026 es el Año del Caballo de Fuego que simboliza la energía, el espíritu aventurero y la libertad. Además, se lo relaciona con la perseverancia, la fuerza y la velocidad, de modo que esta etapa impactará de diferentes maneras en los signos.

¿Qué particularidades tiene Año Nuevo Chino 2026?

A través de la Inteligencia Artificial, en este caso la aplicación Gemini, se puede entender que “el Año Nuevo Chino 2026 es particularmente especial por la combinación de energías que presenta”. Esta tecnología afirma que “estamos entrando en el año del Caballo de Fuego, un ciclo que no ocurría desde hace 60 años (el anterior fue en 1966)”.

La Astrología china señala que en este Año Nuevo Chino 2026 los signos más favorecidos serán el Tigre, el Perro y la Cabra, aunque remarca que el impacto de estas nuevas energías será dispar en todos los signos.

¿Cómo impacta el Año Nuevo Chino en cada signo?

De acuerdo a las predicciones de la Astrología china, el Año del Caballo de Fuego traerá muchas transformaciones:

