El signo zodiacal que deberá PONER LÍMITES y cuidarse de la ENVIDIA antes del equinoccio de primavera 2026

El equinoccio de primavera 2026 es un momento clave para hacer reflexión, afrontar cambios y tomar decisiones que parecen simples a corto plazo, pero pueden significar grandes mejoras a largo plazo. En su horóscopo para el 18 de marzo, Nana Calistar dejó claro para uno de los signos zodiacales que es hora de poner límites y cuidarse de las envidias.

Este consejo de Nana Calistar está dirigido para quienes nacieron bajo el signo de Capricornio; es decir, entre el 22 de diciembre y el 19 de enero. A continuación te decimos qué sugiere la astróloga para los días previos al equinoccio de primavera 2026.

"Toca sacar ese carácter fuerte", dice Nana Calistar a Capricornio para el equinoccio de primavera 2026

Nana Calistar comenzó su horóscopo para el 18 de marzo señalando a los Capricornio que no se puede avanzar "si te rodeas de puro ruido y envidia". Aconseja que dejes de hacerte "el fuerte por fuera y el distraído por dentro, porque sabes perfectamente que traes metas grandes, pero te estás dejando influenciar por gente que ni siquiera tiene rumbo propio".

La astróloga reafirma que estos días previos al equinoccio de primavera 2026 es crucial tener en cuenta que "hay ojos encima de ti, y no todos son de admiración, muchos quisieran verte tropezar, así que cuida bien tus planes". Su horóscopo dice que no andes contando tus planes a cualquiera porque las personas pueden arruinarlos, de manera consciente o inconsciente.

También es muy importante poner límites a quienes te rodean. "A veces toca sacar ese carácter fuerte y poner límites claros para que nadie se pase de listo contigo; no es ser mala persona, es saber cuidarte", dice Nana Calistar. Este consejo te ayuda a enfocarte en lo que tú quieres y necesitas, porque "nadie va a venir a salvarte ni a construir tus sueños por ti".

En su ya famoso tono desenfadado y directo, Nana Calistar dice que debes aprender a "mandar a la fregada con elegancia, pero con firmeza, a quien solo te pone trabas, porque no naciste para cargar con gente mediocre".

