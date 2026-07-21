Así afectará la temporada de eclipses a tu signo zodiacal este año
Conoce cómo afectará la temporada de eclipses a cada signo del zodíaco durante la temporada de eclipses este año 2026, de acuerdo con las predicciones
La temporada de eclipses de este año 2026 funciona como un catalizador cósmico de alta intensidad. Su objetivo es sacudir las estructuras obsoletas de tu vida, acelerar desenlaces inevitables y alinearte a la fuerza con tu verdadero propósito evolutivo.
Este año, el universo divide su atención en dos frentes cósmicos sumamente contrastantes; el eje Leo-Acuario, que te empuja a encontrar el equilibrio entre tu brillo individual y tu rol en la comunidad, y el eje Virgo-Piscis, que te obliga a soltar el exceso de control mental para abrirte a procesos de sanación mucho más sensibles.
Así afectará la temporada de eclipses a cada signo zodiacal
Aries
Se potenciará al máximo tu creatividad, tu expresión personal y tu vida sentimental, aprovecha para cultivar estas áreas de tu vida.
Tauro
La energía removera tus cimientos más íntimos, afectando tu zona del hogar, la familia y tu estabilidad a largo plazo.
Géminis
Los eventos de este ciclo reactivarán todo lo relacionado con tu comunicación, el aprendizaje y tus relaciones cercanas.
Cáncer
El foco de las lunaciones se dirigirá con fuerza hacia tu economía, tus finanzas y la gestión de tus recursos personales.
Leo
Al ser uno de los grandes protagonistas de los eclipses del año en tu signo, vivirás una transformación radical de tu identidad y proyección personal.
Virgo
Atravesarás una profunda etapa marcada por la introspección, el cierre de cilos y el cuidado de tu salud.
Libra
El protagonismo recaerá directamente sobre tus amistades y proyectos.
Escorpio
Sentirás con mayor intensidad los efectos de los eclipses en tu plano profesional, tu estatus social y tu éxito laboral.
Sagitario
Despertará en ti un ardiente deseo de ampliar horizontes mentales, filosóficos y geográficos.
Capricornio
La temporada activará tu zona de recursos compartidos, inversiones, legados y la confianza íntima.
Acuario
Al recibir los eclipses directamente en tu eje zodiacal, el foco principal estará puesto en tus relaciones personales, contratos y dinámicas de pareja.
Piscis
Vivirás un periodo intensamente orientado a reorganizar tu día a día, tus rutinas laborales y tu bienestar físico.