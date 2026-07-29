¿Cómo impactará el próximo Mercurio retrógrado en los contratos y la tecnología de cada signo?
Descubre cuáles serán los principales efectos que tendrá el próximo Mercurio retrógrado en la vida de cada signo del zodíaco, especialmente en el trabajo
En el tejido de la astrología y la interpretación de los tránsitos celestes, Mercurio retrógrado tiene un significado especial, ya que este es el planeta regente absoluto de los procesos cognitivos, el comercio, los flujos de información, los acuerdos legales y las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación humana.
El próximo periodo de retrogradación oficial tendrá lugar del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026. Durante estos 20 días, el planeta del mensajero parecerá ralentizar su marcha, abriendo una ventana cósmica de profunda introspección, pero también de potenciales desafíos logísticos en el plano material.
Así impactará Mercurio retrógrado a los signos del zodíaco
- Aries
Evita firmar acuerdos relacionados con préstamos, créditos o herencias compartidas. Revisa dos veces el subtexto legal.
- Tauro
El impacto se concentra en las sociedades comerciales y contratos de pareja. No cierres alianzas definitivas ni firmes actas de acuerdo antes de mediados de noviembre.
- Géminis
Al ser Mercurio tu planeta regente, el freno de mano lo sientes en tus rutinas laborales.
- Cáncer
Los acuerdos relacionados con proyectos creativos, entretenimiento o inversiones de riesgo deben postergarse.
- Leo
La retrogradación afecta directamente los contratos de arrendamiento, escrituras de propiedades o compras de bienes raíces.
- Virgo
Siendo co-regido por Mercurio, cuida al máximo los contratos de servicios, planes de telefonía o compras por internet.
- Libra
Tu economía personal recibe el impacto directo. Revisa tus estados de cuenta, contratos de nómina o acuerdos de aumento salarial.
- Escorpio
Al ocurrir la retrogradación en tu propio signo, la confusión mental te afectará directamente.
- Sagitario
Se activan revisiones de contratos antiguos o trámites burocráticos del pasado que creías resueltos.
- Capricornio
Los acurdos colectivos, contratos con sindicatos, membresías o proyectos de colaboración con fundaciones presentarán retrasos en sus cláusulas de aprobación.
- Acuario
El área profesional y tu relación con directivos está bajo la lupa. No firmes contratos de nuevos puestos laborales ni cartas de renuncia de forma impulsiva durante este periodo.
- Piscis
Los contratos internacionales, trámites de visas, pasaportes, intercambios académicos o acuerdos de comercio exterior sufrirán retrasos burocráticos severos.