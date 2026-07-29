¿Cómo impactará el próximo Mercurio retrógrado en los contratos y la tecnología de cada signo?

En el tejido de la astrología y la interpretación de los tránsitos celestes, Mercurio retrógrado tiene un significado especial, ya que este es el planeta regente absoluto de los procesos cognitivos, el comercio, los flujos de información, los acuerdos legales y las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación humana.

El próximo periodo de retrogradación oficial tendrá lugar del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026. Durante estos 20 días, el planeta del mensajero parecerá ralentizar su marcha, abriendo una ventana cósmica de profunda introspección, pero también de potenciales desafíos logísticos en el plano material.

Así impactará Mercurio retrógrado a los signos del zodíaco

Aries

Evita firmar acuerdos relacionados con préstamos, créditos o herencias compartidas. Revisa dos veces el subtexto legal.

Tauro

El impacto se concentra en las sociedades comerciales y contratos de pareja. No cierres alianzas definitivas ni firmes actas de acuerdo antes de mediados de noviembre.

Géminis

Al ser Mercurio tu planeta regente, el freno de mano lo sientes en tus rutinas laborales.

Cáncer

Los acuerdos relacionados con proyectos creativos, entretenimiento o inversiones de riesgo deben postergarse.

Los cambios que experimentarán los signos del zodíaco por Mercurio Retrógrado|Pexels: Ivett M

Leo

La retrogradación afecta directamente los contratos de arrendamiento, escrituras de propiedades o compras de bienes raíces.

Virgo

Siendo co-regido por Mercurio, cuida al máximo los contratos de servicios, planes de telefonía o compras por internet.

Libra

Tu economía personal recibe el impacto directo. Revisa tus estados de cuenta, contratos de nómina o acuerdos de aumento salarial.

Escorpio

Al ocurrir la retrogradación en tu propio signo, la confusión mental te afectará directamente.

Mercurio retrógrado traerá diferentes cambios a los signos del zodíaco en los próximos días|Hytallo Montenegro Guimas

Sagitario

Se activan revisiones de contratos antiguos o trámites burocráticos del pasado que creías resueltos.

Capricornio

Los acurdos colectivos, contratos con sindicatos, membresías o proyectos de colaboración con fundaciones presentarán retrasos en sus cláusulas de aprobación.

Acuario

El área profesional y tu relación con directivos está bajo la lupa. No firmes contratos de nuevos puestos laborales ni cartas de renuncia de forma impulsiva durante este periodo.

Piscis

Los contratos internacionales, trámites de visas, pasaportes, intercambios académicos o acuerdos de comercio exterior sufrirán retrasos burocráticos severos.

