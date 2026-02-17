Corazón de piedra: estos son los 5 signos del zodiaco que nunca lloran por amor

En el horóscopo , hay signos del zodiaco que son enamoradizos, románticos y apasionados, pero también hay otros que simplemente no dan una en el amor y hasta parece que tienen corazón de piedra. Según la astrología, hay 5 en la lista:

ARIES : Simplemente no pueden llorar. Transforman la tristeza en acción. Regido por Marte, canaliza el dolor como impulso. Si algo duele, lo convierte en energía: trabajo, ejercicio, nuevos proyectos o incluso enojo. Además, su orgullo no le permite mostrarse vulnerable . Prefiere aparentar fortaleza antes que aceptar que algo le rompió el corazón.

Algunos signos del zodiaco prefieren concentrarse en actividades antes que llorar.|(ESPECIAL/CANVA)

: no se queda llorando en casa. Si termina una relación, arma un plan: viaje, fiesta o reunión con amigos. Regido por Júpiter, expande su energía hacia lo positivo. Usan el humor como escudo emocional. Si algo duele, lo tapan con optimismo. ACUARIO: vive el amor con intensidad, pero también con independencia. Tradicionalmente regido por Urano (y asociado también a Saturno), analiza las relaciones desde la razón. Practican el desapego. Pueden sufrir, claro, pero no permiten que una ruptura los desestabilice por completo. Su fortaleza está en su visión individual de vida

