Corazón de piedra: estos son los 5 signos del zodiaco que nunca lloran por amor
No es que no les duela nada, sino que no tienen tiempo de lamentarse; mira lo que dice el horóscopo de estas personas
En el horóscopo, hay signos del zodiaco que son enamoradizos, románticos y apasionados, pero también hay otros que simplemente no dan una en el amor y hasta parece que tienen corazón de piedra. Según la astrología, hay 5 en la lista:
- ARIES: Simplemente no pueden llorar. Transforman la tristeza en acción. Regido por Marte, canaliza el dolor como impulso. Si algo duele, lo convierte en energía: trabajo, ejercicio, nuevos proyectos o incluso enojo. Además, su orgullo no le permite mostrarse vulnerable. Prefiere aparentar fortaleza antes que aceptar que algo le rompió el corazón.
- VIRGO: procesa el dolor desde la mente, no desde el llanto. Regido por Mercurio, racionaliza cada emoción. Si hay ruptura, no se pregunta “¿por qué me duele?”, sino “¿qué salió mal y qué puedo mejorar?”. Tomar distancia emocional les permite mantener la compostura. No es frialdad, es autocontrol.
- CAPRICORNIO: está regido por Saturno, planeta de la estructura y la responsabilidad. El deber va antes que el drama. Porque sienten que perder el control emocional equivale a debilidad. Prefieren refugiarse en el trabajo, metas o estudios antes que mostrar tristeza. Les importa mucho la imagen que proyectan: fuertes, estables, inquebrantables.
- SAGITARIO: no se queda llorando en casa. Si termina una relación, arma un plan: viaje, fiesta o reunión con amigos. Regido por Júpiter, expande su energía hacia lo positivo. Prefieren distraerse antes que profundizar en el dolor. Usan el humor como escudo emocional. Si algo duele, lo tapan con optimismo.
- ACUARIO: vive el amor con intensidad, pero también con independencia. Tradicionalmente regido por Urano (y asociado también a Saturno), analiza las relaciones desde la razón. Practican el desapego. Pueden sufrir, claro, pero no permiten que una ruptura los desestabilice por completo. Su fortaleza está en su visión individual de vida.
El ritual con lavanda para atraer el amor puro y sincero en marzo
Si quieres darle una oportunidad más al amor y atraer a tu alma gemela con romance puro y sincero, prueba con el famoso ritual con lavanda que puedes hacer en marzo, según Glamour.
Solo debes conseguir un incienso de lavanda, buscar un espacio agradable y tranquilo y continuar:
- Enciende el incienso.
- Cierra los ojos y medita sobre qué tipo de amor quieres para ti.
- Abre tu corazón y sonríe.
- Repite la siguiente frase: “Hay confianza en mí y merezco tanto amor como el que doy”.