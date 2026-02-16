Horóscopo chino: las reveladoras predicciones de cada signo animal en el inicio del Año Nuevo Chino 2026

El horóscopo chino dará un cambio completo este martes 17 de febrero de 2026 por el inicio de un nuevo año 2026, en donde el Caballo de Fuego será el animal que regirá todas las energías. Esto provocará cambios en los demás signos, sobre todo con respecto a su humor, suerte y abundancia.

Según dijo la especialista Susy Forte a La Nación, esta nueva etapa estará dominada por el liderazgo y la autenticidad, con energía explosiva, pasión y conquista . Mira cómo afecta a los demás animales.

RATA

El inicio del año será movido y desafiante. Al ser el signo opuesto complementario del Caballo, la Rata sentirá presión externa, especialmente en relaciones y asociaciones. Sin embargo, el arranque traerá desbloqueos importantes: asuntos detenidos comenzarán a avanzar y llegarán recompensas por esfuerzos pasados. Profesionalmente habrá impulso, pero deberán organizar mejor su tiempo y energía para no saturarse. En el amor, el comienzo del año será sorpresivo y apasionado. Claves: orden, equilibrio y apertura en vínculos.

BÚFALO

El inicio será productivo y prometedor. La energía del Caballo de Fuego le dará el empuje que normalmente no busca, pero que necesita para concretar metas. Habrá oportunidades de crecimiento profesional y reconocimiento. No obstante, el ritmo acelerado podría generar estrés físico al inicio del año. En el amor, se abrirán posibilidades sólidas si muestran mayor flexibilidad. Claves: capacitación, tolerancia y cuidado de la salud.

Cada animal cerrará el año con granes cambios y reflexiones. Esto pasará en el Año Nuevo Chino 2026.|(ESPECIAL/AI GROK)

TIGRE

Uno de los signos más beneficiados en el arranque del año. La afinidad natural con el Caballo hará que el inicio sea entusiasta, activo y lleno de oportunidades. Habrá movimiento, viajes, romance y mejoras laborales. El peligro estará en la impulsividad. Claves: enfoque, disciplina y moderar excesos.

GATO

El inicio traerá decisiones importantes, sobre todo financieras. El Fuego les dará más determinación para actuar. Habrá ingresos, pero también gastos elevados. En el amor, el año comenzará con un aire más libre y espontáneo. Claves: controlar compras impulsivas y activar el cuerpo.

DRAGÓN

Arranque poderoso. La energía del Caballo de Fuego potenciará su ambición y liderazgo. Habrá oportunidades económicas y profesionales desde el inicio, pero deberán evitar actuar con arrogancia o precipitación. En lo sentimental, el comienzo será intenso y apasionado. Claves: prudencia en negocios y equilibrio emocional.

SERPIENTE

El inicio será dinámico, quizá demasiado para su estilo. Sentirá que debe adaptarse a cambios rápidos. Habrá crecimiento profesional, pero necesitará manejar el estrés y aceptar cierta improvisación. En el amor, el comienzo será más profundo que pasional. Claves: calma, estrategia y comunicación.

CABALLO

Al estar en su propio año, el arranque será intenso y transformador. Sentirá una fuerte necesidad de crecer y redefinir su rumbo. Habrá muchas oportunidades laborales y personales, pero también desgaste. En el amor, podrían reaparecer historias del pasado. Claves: organización y evitar dispersión.

El Caballo de Fuego será el animal del 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

CABRA

Inicio muy favorable. El Caballo de Fuego le aportará energía, motivación y renovación emocional. Habrá oportunidades sociales, románticas y económicas. Será un arranque sanador y esperanzador. Claves: cuidar la salud digestiva y buscar asesoramiento financiero.

MONO

El comienzo será activo y lleno de posibilidades laborales. Habrá oportunidades de expansión profesional y estudios. Sin embargo, deberá controlar el ego y la impulsividad en relaciones. Claves: rapidez estratégica y humildad en el amor.

GALLO

Inicio intenso pero productivo. Habrá crecimiento profesional y decisiones clave. El ritmo acelerado podría cansarlo, pero logrará resultados concretos si se adapta. En pareja, será buen momento para proyectos conjuntos. Claves: delegar y relajarse más.

PERRO

Arranque armonioso y optimista. La afinidad con el Caballo le traerá oportunidades laborales y mejoras económicas. Habrá viajes y nuevas propuestas. En el amor, predominan acuerdos y estabilidad. Claves: abrirse a cambios y fortalecer vínculos.

CERDO

Inicio movilizador. El Caballo lo impulsará a salir de su zona de confort. Habrá oportunidades económicas y sociales, pero deberá trabajar en su independencia emocional. La suerte estará de su lado si se adapta a los cambios. Claves: flexibilidad, renovación y autocuidado.