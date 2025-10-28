Descubre cuáles son los 4 signos del zodiaco que brillarán como nunca antes que termine el año
Las energías del universo se verán movilizadas por lo que hay algunos que resultarán más favorecidos que otros.
Falta muy poco tiempo para que termine el año por lo que ya algunos están siendo marcados como los elegidos.
Entre el retrógrado de Mercurio que comienza el 25 de noviembre, la Luna Nueva en Escorpio el 20 de noviembre y la influencia expansiva de Júpiter, se está formando una rara ventana energética que actúa como un imán para la abundancia, la comprensión y la manifestación.
¿Cuáles serán los signos que se verán beneficiados?
Libra
Este signo entrará en tu propia luz, radiante, magnética e innegable. Hay algo diferente en ti ahora. Cuando entras en una habitación, las cabezas giran.
Has hecho el trabajo. Calladamente. Pacientemente. Te has enfrentado a lo que solía asustarte, has liberado lo que una vez te detuvo y has dejado de disculparte por tu verdad.
Este año has aprendido a amarte de manera más profunda y estable, y el universo ha tomado nota. Ese cambio interior se está volviendo visible para todos los que te rodean. Ya no tienes que perseguir nada. Lo que está destinado a ti te encontrará naturalmente.
La última etapa del año recibirás la capacidad de manifestar amor desde un lugar de verdad. No por miedo. No por costumbre. No de lo que otros piensan que deberías querer. Pero desde la voz más profunda de tu corazón. Ahí es donde ocurre la magia.
Se abre un nuevo capítulo en el amor, y esta vez, se siente diferente.
Virgo
A Virgo se le premiará por no dejar nada al azar. Mientras otros todavía están haciendo planes, tú ya has ejecutado los tuyos.
Mientras ellos sueñan, tú construyes. Y para fines de 2025, los resultados de su dedicación serán imposibles de ignorar.
Tus metas comienzan a tomar forma y el progreso que ves es visible e innegable. El universo te está mostrando que la persistencia no es en vano.
Di sí a lo inesperado. Las oportunidades que se sienten no planificadas o un poco incómodas pueden resultar las más transformadoras.
Piscis
Ya no necesitas resolver todo para confiar en el universo. No necesitas explicar lo que sientes para saber que es real. No necesitas control para sentirte seguro.
Para fines de este 2025 habrá pequeños y grandes milagros comienzan a encontrarte no a través del esfuerzo, sino a través de la apertura. Cuanto más dejas ir, más da el universo.
Empiezas a atraer a las personas, los momentos y las oportunidades que coinciden con tu verdadera vibración. Los que no solo se ven bien en el papel, sino que se sienten bien en tu alma. Encuentros que te cambian. Experiencias que se quedan.
La Luna Nueva en Escorpio del 20 de noviembre marca un punto de inflexión clave. Abre una puerta cósmica a una nueva versión de ti mismo, una que confía más, teme menos y finalmente entiende que lo que está destinado a ti no necesita ser perseguido. La vida comienza a trabajar contigo, no en tu contra.
Sagitario
Sentirás una ola de energía en lo profundo de tus huesos. Esa atracción irresistible hacia algo más grande, más libre, más verdadero. No es una pasión por los viajes al azar. Es el universo que te empuja hacia tu próximo capítulo.
Viajes, cambios de carrera, reubicación, proyectos creativos o un atrevido salto al trabajo por cuenta propia, todo es posible ahora. Los sueños que te han estado susurrando finalmente tienen el viento a su favor.
Esta no es una temporada para esperar. Es una temporada para el movimiento. Debido a que tus sueños no se hacen realidad mientras te quedas quieto, se encuentran contigo a mitad de camino una vez que comienzas a caminar hacia ellos.