¿Qué pasó con Lis Vega y Eleazar Gómez? Sandra Itzel ventiló cómo fue la doble traición

Después de su salida de La Granja VIP, Sandra Itzel regresó al spotlight durante su visita a La Granja VIP Digital, donde habló con total honestidad sobre lo que vivió dentro del reality. La actriz y cantante no se guardó nada y reveló cómo fue la complicada relación que tuvo con Lis Vega y Eleazar Gómez, a quienes señaló por haberla traicionado en uno de los momentos más tensos del programa.

¿Por qué Sandra Itzel se sintió traicionada por Lis Vega?

Durante la charla, Sandra recordó que su relación con Lis Vega cambió radicalmente desde la primera semana. Al principio intentó darle su voto de confianza, pero pronto empezó a notar actitudes que la hicieron sentirse incómoda y desplazada. Aunque consideraba que tenían una buena relación en el pasado, al estar dentro de La Granja VIP se desmoronó esa idea al notar la hostilidad de su parte.

El incidente con una toalla fue el detonante. Lis, quien estaba encargada del área de baños, negó haberla tomado y más tarde reconoció que la había usado sin avisar. Desde entonces, la convivencia se volvió más tensa.

Según contó Sandra, Lis comenzó a excluirla de conversaciones y a hacer comentarios que la hacían sentir fuera del grupo. Para la exconcursante, ese distanciamiento no fue casual, ella considera que fue parte de una estrategia para aislarla dentro del juego.

¿Qué dijo Sandra sobre su conflicto con Eleazar Gómez?

Pero el momento más fuerte llegó cuando Sandra Itzel habló de lo que calificó como una “doble traición”, al referirse a la de Eleazar Gómez, quien, asegura, rompió su confianza, además de jugar en su contra.

De acuerdo con su versión, Lis Vega habría convencido a Eleazar de votar en su contra durante las nominaciones, incluso le habría rogado a otros compañeros que hicieran lo mismo. Sandra lo describió como un acto de manipulación y falta de lealtad dentro del equipo que habían formado.

La exgranjera también aclaró que nunca buscó alianzas con mujeres que no la respetaban, y que simplemente se acercó a quienes la trataron con empatía, fueran hombres o mujeres. “Cuando no tienes más opciones, te quedas con quien te abraza y te escucha”, explicó.

Sandra Itzel cerró su entrevista al compartir que aunque las traiciones dolieron, se queda con las lecciones aprendidas y con la certeza de que el público vio todo lo que ocurrió gracias a la transmisión 24/7 del reality.

Para conocer más detalles de los granjeros, no te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.