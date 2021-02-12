Javier Márquez, persiguiendo un sueño.

Francisco Javier Márquez Garubay, mejor conocido como “Big Papi”, es originario de Guadalajara, Jalisco, tiene 30 años y su deporte es el fútbol. Javi saltó a la fama tras debutar en el reality deportivo más demandante del mundo.

El atleta de Héroes nació el 7 de febrero de 1991. Javi se convirtió en uno de los atletas favoritos de Exatlón, el tapatío se ganó el corazón de todos los mexicanos debido a sus grandes habilidades deportivas, pues se dio a conocer como un fuerte rival para sus contrincantes.

“Big Papi” recuerda cuando era niño y junto con su hermano soñaban con salir en la televisión jugando fútbol, a diferencia de otros niños que soñaban con ser policías, astronautas o doctores.

Otra travesura de niño que recuerda es la vez que rompió un jarrón antiguo de mucho valor sentimental para su mamá con una pelota mientras jugaba con su hermano al fútbol.

Siempre fue el defensor de sus amigos, no le gustaba que les hicieran bullying, incluso llegó a los golpes fuera de la escuela por defenderlos. El fútbol lo motivó a cambiar su cuerpo y a subir de peso, era vanidoso y no le gustaba su complexión tan delgada.

Su primer tatuaje fue la fecha de nacimiento, hora y el nombre de su hija. Es un hombre de fe, viene de una familia muy creyente incluso tiene tatuajes que hacen referencia a su fe como la Virgen María y el Espíritu Santo. Además tiene tres rosas tatuadas que son su madre, su esposa y su hija. Tiene un diamante negro tatuado que lo identifica por ser único y diferente. Quiere tatuarse el lado izquierdo completo de su cuerpo.

Nos contó que le gustaría tener una sección en la televisión sobre activación física para enseñarle al público correcciones físicas y posturas.

Además quiere retomar el modelaje y la publicidad deportiva, se siente muy cómodo frente al lente de la cámara. Si en un futuro su hija, Abigail tiene intereses artísticos piensa apoyarla, considera que el fútbol no es ambiente para ella, quiere evitarle malas experiencias que él vivió.