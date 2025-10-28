VIDEO: Médicas de un hospital en Guanajuato causan indignación al grabar video burlándose del dolor de paciente

En las últimas horas se ha hecho viral un TikTok donde aparecen dos médicas internas en un hospital ubicado en Irapuato, Guanajuato, en el cuál se muestra a estas jugando y grabando videos con filtros de payaso mientras que una paciente gritaba de dolor al fondo.

Este video mostraba a las trabajadoras con un filtro de “payasas” y burlándose del sufrimiento de la paciente, lo cuál ha causado indignación y críticas en redes, quienes destacan su falta de empatía y profesionalismo.

¿Qué se sabe del video de las enfermeras burlándose?

Aunque este video ya ha sido retirado de redes sociales, usuarios lograron capturarlo y expusieron a estas trabajadoras de la salud quienes además de grabarse, se burlaron de la paciente que gritaba de dolor e incluso una la arrendó usando el filtro:

“¡Aaah, ah por favor, aaah!”, imita junto a su compañera para posteriormente seguir soltando carcajadas.

Durante este metraje, se puede ver cómo ambas se preparaban para trabajar, a su vez que grababan lo que pasaba y cómo se reían de la paciente quien evidentemente pasaba por momentos muy complicados.

¿Qué pasará con estas trabajadoras que se burlaron?

Primeros detalles señalan que estas trabajadoras son médicas internas, mismas que ya habrían sido ubicadas en su institución, cuales actos han sido calificados como “una violación de los derechos humanos y del profesionalismo en la atención médica”.

La institución pública de salud a la que pertenecen ya se pronunció al respecto y comunicó que inició una investigación interna y condenó la conducta de las médicas, además de afirmar que esta actitud es contraria a sus principios de respeto, ética y profesionalismo.

En casos parecidos donde se ha visto a personal de salud grabando videos indebidos dentro de sus labores han resultado en suspensiones o incluso despidos pues implican burlas o violaciones de su privacidad.

De momento se desconoce cuáles son las consecuencias de sus actos, aunque usuarios en redes exigen justicia y seriedad para ese tipo de empleos tan delicados.