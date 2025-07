El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy jueves 24 de julio: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia cuenta cómo están los astros y qué dice el horóscopo de la jornada. Es un excelente momento para iniciar proyectos, establecer intenciones y reconectar con el brillo personal. El Sol también se encuentra en Leo desde el 22 de julio, potenciando la confianza y las ganas de sobresalir en lo que hacemos. Mercurio continúa su tránsito en Leo, impulsando a buscar nuestra propia voz y expresar lo que realmente sentimos.

Aries

Es posible que te estés planteando llevar a cabo un reto importante que te obligaría a emprender antes algunos cambios en tu rutina diaria. Hoy evitarás cualquier situación que pueda generar conflictos.

Tauro

Se avecinan cambios e innovaciones que pueden llevarte al lugar donde siempre has querido estar. Puede que te abonen algo que te deben o que surja una oportunidad de ganar dinero. Tu sexualidad será muy estimulante.

Géminis

Vas a poder encarar desafíos con mucha garra y confianza, y tu autoestima subirá como la espuma. Puede presentarse algún conflicto en tu ámbito más cercano. Cede un poco y seguro que las aguas vuelven pronto a su cauce.

Cáncer

Eres único a la hora de luchar y perseverar para conseguir lo que deseas, y, ahora que tienes a Júpiter en tu signo y la suerte está de tu lado, te resultará muy fácil llegar todo lo lejos que quieras. Haz algo que te aparte de la rutina.

Leo

Felicidades. Con el Sol en tu signo, atraviesas un momento muy positivo para los cambios y para poder superar cualquier obstáculo que aparezca en tu camino. Ve a por todas, es el momento de conseguir todo lo que te propongas.

Virgo

Las cosas no te van mal, pero hay asuntos importantes para ti que no terminan de resolverse. Si estás bajo de ánimo, busca apoyo en los que te quieren y no afrontes los problemas tú solo.

Libra

Tendrás energía para salir airoso de cualquier dificultad que surja. Con la creatividad por las nubes, es el momento de apostar por nuevos proyectos y de pensar en planes que te alejen de la rutina.

Escorpio

Vas a exteriorizar tus emociones con naturalidad y vas a compartir todo lo que llevas dentro con las personas que, de verdad, te importan. La Luna menguante te invita a zanjar asuntos pendientes antes de enfrentarte a retos nuevos.

Sagitario

Evita poner barreras a tus emociones y déjate llevar por lo que sientes para vivir sensaciones que hace tiempo no experimentas. Sabrás aprovechar las oportunidades que dejaste escapar y tu actitud será positiva y confiada.

Capricornio

Te vas a dar cuenta de que con tu actitud puedes cambiar tu percepción de lo que ocurre a tu alrededor. Romperás moldes, desaparecerán tus preocupaciones, te sacudirás la tristeza de un plumazo y vivirás situaciones extraordinarias.

Acuario

Hoy conseguirás relajarte y dedicarte tiempo para ti. Sentirás como una energía renovadora que te impulsa a comenzar algo nuevo. Te harán una propuesta muy interesante, que tú vas a estudiar detenidamente antes de tomar una decisión.

Piscis

Buen día para reflexionar sobre tu vida y dejar que tu intuición guíe tus pasos en la dirección que más te conviene. La energía lunar te ayuda a derribar esas barreras que te separan de alguien a quien quieres.