El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy lunes 9 de junio: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia, una astróloga española reconocida internacionalmente por su pronóstico certero del horóscopo, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos para este 9 de junio de 2025.

Aries

Tienes tanta inquietud y deseos de hacer cosas nuevas en tu vida, que te faltan las fuerzas y estás agotado. La energía astral te trae sorpresas y nuevas motivaciones, sobre todo en el ámbito profesional. No esperes nada de fuera; confía en ti mismo y en tus recursos.

Tauro

Algo ha cambiado y te está obligando a elegir otro camino. No te rindas y toma las riendas de tu vida para llegar donde siempre has soñado. Con Venus en tu signo, tu seducción es muy intensa y vas a poder solucionar un asunto amoroso que te tiene preocupado.

Géminis

Muchas felicidades. Estás recibiendo una fabulosa energía astral, así que muévete y tendrás la oportunidad que buscas y necesitas para que tus deseos se cumplan. Tendrás una semana de gratos reencuentros y de regresos que te permiten renacer. Date otra oportunidad.

Cáncer

La Luna Creciente te llena de energía para cerrar heridas del pasado que todavía duelen. Con Mercurio transitando por tu signo, tendrás la mente muy clara para seguir el rumbo que quieres que tome tu vida. Puedes iniciar algo sólido y fuerte. Sigue tu intuición.

Leo

La energía lunar trae mucha suerte a tu vida y favorece especialmente el amor, que será tan intenso y apasionado como a ti te gusta. Es posible que encuentres el apoyo material para desarrollar un proyecto que tienes en mente y que te ilusiona mucho.

Virgo

La energía lunar te ayuda a solucionar conflictos familiares. Vas a decir lo que llevas guardado en tu corazón mucho tiempo y te vas a sentir liberado. Es posible que tu instinto te esté previniendo de algo que no aciertas a ver con los ojos de la razón. Sigue tu intuición.

Libra

El diálogo y la comunicación está muy favorecido por la energía lunar, que te anima a expresar lo que sientes con claridad, ya que las dudas de última hora pueden desbaratar tus planes. Si esperabas una señal del destino para actuar, este es el momento.

Escorpio

La Luna puede traer soluciones a un asunto profesional o económico que te preocupa. Déjate llevar sin resistencia y todo se irá colocando poco a poco en su sitio. Es el momento de soltar todo lo que te agobia del pasado para que vengan cosas nuevas a tu vida.

Sagitario

Hoy la Luna Creciente en tu signo potencia al máximo tus recursos y te hace brillar. Aprovecha las circunstancias ventajosas que vas a tener para conseguir lo que quieres y no de nada por perdido de antemano. Vas a vivir situaciones apasionantes.

Capricornio

Has aguantado lo inaguantable, pero ahora te has propuesto poner punto final a situaciones que te agobian y no van contigo. Tus intereses cambian y tu vida puede tomar otro rumbo. La energía lunar te ayuda a empezar de cero.

Acuario

La energía lunar favorece el ámbito de las amistades, y no darás un paso sin esos amigos que te hacen sentir bien. Recuperarás la confianza en ti mismo, confiarás más en tus posibilidades y podrás hacer lo que habías planificado. No mires atrás.

Piscis

Aunque el riguroso Saturno, retrógrado en tu signo, sujeta los vuelos de tu imaginación para que pongas los pies en la tierra y seas más cauto que nunca, no pierdas tu optimismo porque la energía lunar te conduce al éxito y lo que deseas pronto puede ser una realidad.