El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente: predicciones en la salud, dinero y amor desde hoy 31 de agosto al 4 de septiembre
Es una etapa de nevos comienzos y renovación para algunos de los signos. Aries, Libra, Cáncer, Leo y Escorpio tienen un destino importante que no deben ignorar
El horóscopo de Mhoni Vidente fue revelado con todo y las predicciones de cada signos para el inicio del mes de septiembre, con especial atención en la salud, dinero y el amor. Según sus visiones, compartidas en su canal de YouTube, los próximos días son para reinventarse y no estancarse. Estos fueron sus consejos.
ARIES
Aries, las cartas anuncian renovación y crecimiento. Es momento de reinventarte y no quedarte estancado. En el dinero, llegan oportunidades para aumentar ingresos o mover tu patrimonio. En el amor, Acuario, Capricornio y Leo traen estabilidad. En la salud, cuida el estrés y las migrañas.
TAURO
Tauro, la Rueda de la Fortuna comienza a girar a tu favor. El liderazgo y los negocios serán tus grandes aliados. En el dinero, pueden llegar ingresos extra o pagos pendientes. En el amor, Capricornio, Escorpio y Virgo son compatibles. En la salud, cuida riñones y páncreas.
GÉMINIS
Géminis, el tarot te pide cerrar ciclos y ordenar tu vida. Resolver pendientes será clave para avanzar. En el dinero, podrás pagar deudas, pero evita prestar. En el amor, Sagitario, Acuario y Piscis ofrecen estabilidad. En la salud, vigila temas hormonales.
CÁNCER
Cáncer, el Carruaje te pide avanzar sin mirar atrás. Las recompensas llegarán si mantienes el rumbo. En el dinero, habrá ganancias y oportunidades para ahorrar. En el amor, Libra, Escorpio y Piscis favorecen la estabilidad. En la salud, libera angustias del pasado.
LEO
Leo, el Sol vuelve a iluminar tu camino. Una etapa de mayor claridad y éxito está por comenzar. En el dinero, puede llegar un ascenso o ingreso extra. En el amor, Libra, Sagitario y Piscis son compatibles. En la salud, cuida la gastritis y el reflujo.
VIRGO
Virgo, las cartas anuncian riqueza y éxito personal. Es un gran momento para apostar por tus proyectos. En el dinero, favorecen los negocios y propiedades. En el amor, Capricornio, Aries y Tauro destacan. En la salud, presta atención a las hormonas.
LIBRA
Libra, El Loco anuncia nuevos comienzos. Pero esta vez tendrás que actuar con más madurez. En el dinero, reorganiza tus prioridades. En el amor, Acuario, Aries y Géminis tienen gran compatibilidad. En la salud, evita los excesos nocturnos.
ESCORPIO
Escorpio, El Juicio anuncia decisiones importantes. Es momento de defender tus intereses y actuar. En el dinero, pueden surgir oportunidades en gobierno o empresas extranjeras. En el amor, Tauro, Cáncer y Leo son compatibles. En la salud, cuida tiroides y garganta.
SAGITARIO
Sagitario, El Emperador te entrega fuerza y liderazgo. Toma el control y busca tu independencia. En el dinero, vender lo que ya no usas puede darte ingresos. En el amor, Leo, Virgo y Sagitario destacan. En la salud, cuida la vista y el estrés.
CAPRICORNIO
Capricornio, el As de Bastos enciende tu poder. Muévete y busca nuevas oportunidades para crecer. En el dinero, el movimiento atraerá abundancia. En el amor, Aries, Tauro y Libra traen estabilidad. En la salud, cuida espalda baja y riñones.
ACUARIO
Acuario, La Torre anuncia una limpieza total. Amistades y amores negativos podrían quedar definitivamente atrás. En el dinero, tus esfuerzos pueden convertirse en abundancia. En el amor, Aries, Géminis y Libra son compatibles. En la salud, evita el insomnio y sobrepensar.
PISCIS
Piscis, La Estrella anuncia que volverás a brillar. Una etapa de renovación y esperanza comienza. En el dinero, reinventarte será la clave del crecimiento. En el amor, Cáncer, Leo y Escorpio favorecen la estabilidad y el compromiso. En la salud, atiende piel y dientes.