El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente: predicciones en la salud, dinero y amor desde hoy 31 de agosto al 4 de septiembre

El horóscopo de Mhoni Vidente fue revelado con todo y las predicciones de cada signos para el inicio del mes de septiembre, con especial atención en la salud, dinero y el amor. Según sus visiones, compartidas en su canal de YouTube, los próximos días son para reinventarse y no estancarse. Estos fueron sus consejos.

ARIES

Aries, las cartas anuncian renovación y crecimiento. Es momento de reinventarte y no quedarte estancado. En el dinero, llegan oportunidades para aumentar ingresos o mover tu patrimonio. En el amor, Acuario, Capricornio y Leo traen estabilidad. En la salud, cuida el estrés y las migrañas.

TAURO

Tauro, la Rueda de la Fortuna comienza a girar a tu favor. El liderazgo y los negocios serán tus grandes aliados. En el dinero, pueden llegar ingresos extra o pagos pendientes. En el amor, Capricornio, Escorpio y Virgo son compatibles. En la salud, cuida riñones y páncreas.

GÉMINIS

Géminis, el tarot te pide cerrar ciclos y ordenar tu vida. Resolver pendientes será clave para avanzar. En el dinero, podrás pagar deudas, pero evita prestar. En el amor , Sagitario, Acuario y Piscis ofrecen estabilidad. En la salud , vigila temas hormonales .

CÁNCER

Cáncer, el Carruaje te pide avanzar sin mirar atrás. Las recompensas llegarán si mantienes el rumbo. En el dinero, habrá ganancias y oportunidades para ahorrar. En el amor, Libra, Escorpio y Piscis favorecen la estabilidad. En la salud, libera angustias del pasado.

LEO

Leo, el Sol vuelve a iluminar tu camino. Una etapa de mayor claridad y éxito está por comenzar. En el dinero, puede llegar un ascenso o ingreso extra. En el amor, Libra, Sagitario y Piscis son compatibles. En la salud, cuida la gastritis y el reflujo.

VIRGO

Virgo, las cartas anuncian riqueza y éxito personal. Es un gran momento para apostar por tus proyectos. En el dinero, favorecen los negocios y propiedades. En el amor, Capricornio, Aries y Tauro destacan. En la salud, presta atención a las hormonas.

El horóscopo de Virgo, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

LIBRA

Libra, El Loco anuncia nuevos comienzos. Pero esta vez tendrás que actuar con más madurez. En el dinero, reorganiza tus prioridades. En el amor, Acuario, Aries y Géminis tienen gran compatibilidad. En la salud, evita los excesos nocturnos.

ESCORPIO

Escorpio, El Juicio anuncia decisiones importantes. Es momento de defender tus intereses y actuar. En el dinero, pueden surgir oportunidades en gobierno o empresas extranjeras. En el amor, Tauro, Cáncer y Leo son compatibles. En la salud, cuida tiroides y garganta.

SAGITARIO

Sagitario, El Emperador te entrega fuerza y liderazgo. Toma el control y busca tu independencia. En el dinero, vender lo que ya no usas puede darte ingresos. En el amor, Leo, Virgo y Sagitario destacan. En la salud, cuida la vista y el estrés.

CAPRICORNIO

Capricornio, el As de Bastos enciende tu poder. Muévete y busca nuevas oportunidades para crecer. En el dinero, el movimiento atraerá abundancia. En el amor, Aries, Tauro y Libra traen estabilidad. En la salud, cuida espalda baja y riñones.

ACUARIO

Acuario, La Torre anuncia una limpieza total. Amistades y amores negativos podrían quedar definitivamente atrás. En el dinero, tus esfuerzos pueden convertirse en abundancia. En el amor, Aries, Géminis y Libra son compatibles. En la salud, evita el insomnio y sobrepensar.

PISCIS

Piscis, La Estrella anuncia que volverás a brillar. Una etapa de renovación y esperanza comienza. En el dinero, reinventarte será la clave del crecimiento. En el amor, Cáncer, Leo y Escorpio favorecen la estabilidad y el compromiso. En la salud, atiende piel y dientes.