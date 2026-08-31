Horóscopo de hoy lunes 31 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 31 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 31 de agosto de 2026

Hoy, lunes 31 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna Menguante favorece una jornada de cierre y depuración, ideal para reducir compromisos que ya no aportan y recuperar tiempo para ti. Bajar el ritmo y descansar mejor te ayudará a comenzar septiembre con mayor claridad. En los vínculos, evita insistir en conversaciones que necesitan espacio para madurar. En lo económico, termina de resolver pagos pendientes antes de asumir nuevos gastos.

: la Luna Menguante favorece una jornada de cierre y depuración, ideal para reducir compromisos que ya no aportan y recuperar tiempo para ti. Bajar el ritmo y descansar mejor te ayudará a comenzar septiembre con mayor claridad. En los vínculos, evita insistir en conversaciones que necesitan espacio para madurar. En lo económico, termina de resolver pagos pendientes antes de asumir nuevos gastos. Tauro : la energía disponible te impulsa a revisar tus prioridades y a separar aquello que realmente deseas de lo que haces por costumbre. Dedicar unas horas a una actividad tranquila puede ayudarte a recuperar equilibrio. En los vínculos, una conversación sincera permitirá fortalecer una conexión importante. En asuntos materiales, conviene organizar el presupuesto antes de iniciar nuevos proyectos.

: la energía disponible te impulsa a revisar tus prioridades y a separar aquello que realmente deseas de lo que haces por costumbre. Dedicar unas horas a una actividad tranquila puede ayudarte a recuperar equilibrio. En los vínculos, una conversación sincera permitirá fortalecer una conexión importante. En asuntos materiales, conviene organizar el presupuesto antes de iniciar nuevos proyectos. Géminis: la Luna Menguante puede llevarte a disminuir el ruido externo y concentrarte en asuntos que necesitan una conclusión. Evita llenar tu agenda para compensar la sensación de inquietud y procura respetar tus pausas. En los vínculos, dejar atrás una discusión repetitiva puede abrir espacio para una dinámica más amable. Revisa suscripciones, compras recurrentes o pequeños gastos que ya no necesitas.

la Luna Menguante puede llevarte a disminuir el ruido externo y concentrarte en asuntos que necesitan una conclusión. Evita llenar tu agenda para compensar la sensación de inquietud y procura respetar tus pausas. En los vínculos, dejar atrás una discusión repetitiva puede abrir espacio para una dinámica más amable. Revisa suscripciones, compras recurrentes o pequeños gastos que ya no necesitas. Cáncer : la jornada favorece la revisión de amistades, proyectos y objetivos que han cambiado con el tiempo. Soltar una expectativa que ya no corresponde con tu realidad puede resultar liberador. En una relación, expresar tus necesidades sin dramatizar ayudará a recuperar cercanía. Una decisión relacionada con un proyecto grupal debe considerar cuánto tiempo y recursos estás dispuesto a aportar.

: la jornada favorece la revisión de amistades, proyectos y objetivos que han cambiado con el tiempo. Soltar una expectativa que ya no corresponde con tu realidad puede resultar liberador. En una relación, expresar tus necesidades sin dramatizar ayudará a recuperar cercanía. Una decisión relacionada con un proyecto grupal debe considerar cuánto tiempo y recursos estás dispuesto a aportar. Leo : la energía de la Luna Menguante pone el foco en tus responsabilidades y puede ayudarte a reconocer qué tareas están consumiendo más energía de la necesaria. Simplificar tu rutina será beneficioso para recuperar vitalidad. En los vínculos, evita buscar reconocimiento constante y permite que la reciprocidad se manifieste de manera natural. Antes de aceptar una nueva responsabilidad material, comprueba que sea conveniente para ti.

: la energía de la Luna Menguante pone el foco en tus responsabilidades y puede ayudarte a reconocer qué tareas están consumiendo más energía de la necesaria. Simplificar tu rutina será beneficioso para recuperar vitalidad. En los vínculos, evita buscar reconocimiento constante y permite que la reciprocidad se manifieste de manera natural. Antes de aceptar una nueva responsabilidad material, comprueba que sea conveniente para ti. Virgo : el cierre del mes te invita a hacer una pausa y evaluar cuánto has avanzado antes de fijar nuevos objetivos. La Luna Menguante favorece dejar atrás hábitos que ya no contribuyen a tu equilibrio. En los vínculos, una actitud menos exigente permitirá disfrutar más de la compañía de otras personas. En lo material, ordenar cuentas y documentos te dará una base más clara para septiembre.

: el cierre del mes te invita a hacer una pausa y evaluar cuánto has avanzado antes de fijar nuevos objetivos. La Luna Menguante favorece dejar atrás hábitos que ya no contribuyen a tu equilibrio. En los vínculos, una actitud menos exigente permitirá disfrutar más de la compañía de otras personas. En lo material, ordenar cuentas y documentos te dará una base más clara para septiembre. Libra: la jornada puede despertar la necesidad de cerrar asuntos emocionales que han permanecido abiertos durante demasiado tiempo. Tomarte un momento de tranquilidad puede ayudarte a recuperar estabilidad y perspectiva. En una relación, reconocer lo que no puedes cambiar evitará un desgaste innecesario. Revisa gastos compartidos y procura resolver cualquier diferencia antes de que se acumule.

la jornada puede despertar la necesidad de cerrar asuntos emocionales que han permanecido abiertos durante demasiado tiempo. Tomarte un momento de tranquilidad puede ayudarte a recuperar estabilidad y perspectiva. En una relación, reconocer lo que no puedes cambiar evitará un desgaste innecesario. Revisa gastos compartidos y procura resolver cualquier diferencia antes de que se acumule. Escorpio : la Luna Menguante favorece una limpieza de tu entorno social y puede ayudarte a distinguir qué relaciones realmente aportan a tu vida. Alejarte de dinámicas agotadoras será positivo para tu tranquilidad. En los vínculos, una conversación honesta puede marcar el final de una etapa y abrir otra más saludable. En asuntos económicos, evita prestar recursos por compromiso y establece límites claros.

: la Luna Menguante favorece una limpieza de tu entorno social y puede ayudarte a distinguir qué relaciones realmente aportan a tu vida. Alejarte de dinámicas agotadoras será positivo para tu tranquilidad. En los vínculos, una conversación honesta puede marcar el final de una etapa y abrir otra más saludable. En asuntos económicos, evita prestar recursos por compromiso y establece límites claros. Sagitario : la energía disponible concentra tu atención en objetivos profesionales y responsabilidades que necesitan una última revisión antes de comenzar un nuevo ciclo. No intentes demostrar capacidad asumiendo más de lo necesario. En los vínculos, dedicar tiempo a una persona cercana ayudará a equilibrar las exigencias del día. Una planificación cuidadosa puede ayudarte a evitar gastos derivados de decisiones apresuradas.

: la energía disponible concentra tu atención en objetivos profesionales y responsabilidades que necesitan una última revisión antes de comenzar un nuevo ciclo. No intentes demostrar capacidad asumiendo más de lo necesario. En los vínculos, dedicar tiempo a una persona cercana ayudará a equilibrar las exigencias del día. Una planificación cuidadosa puede ayudarte a evitar gastos derivados de decisiones apresuradas. Capricornio: la Luna Menguante estimula el deseo de cerrar pendientes relacionados con estudios, viajes, trámites o proyectos de largo alcance. Revisar lo aprendido te permitirá identificar qué camino merece continuidad. En los vínculos, compartir tus planes sin intentar imponerlos facilitará el entendimiento. Si tienes que realizar una compra importante, compara opciones y prioriza aquello que tenga utilidad a largo plazo.

la Luna Menguante estimula el deseo de cerrar pendientes relacionados con estudios, viajes, trámites o proyectos de largo alcance. Revisar lo aprendido te permitirá identificar qué camino merece continuidad. En los vínculos, compartir tus planes sin intentar imponerlos facilitará el entendimiento. Si tienes que realizar una compra importante, compara opciones y prioriza aquello que tenga utilidad a largo plazo. Acuario : el lunes favorece una revisión profunda de compromisos, recursos compartidos y asuntos que necesitan mayor claridad. La Luna Menguante puede ayudarte a dejar atrás una preocupación que ha ocupado demasiado espacio mental. En los vínculos, establecer límites claros permitirá recuperar confianza. Evita asumir deudas o compromisos financieros que no sean estrictamente necesarios.

: el lunes favorece una revisión profunda de compromisos, recursos compartidos y asuntos que necesitan mayor claridad. La Luna Menguante puede ayudarte a dejar atrás una preocupación que ha ocupado demasiado espacio mental. En los vínculos, establecer límites claros permitirá recuperar confianza. Evita asumir deudas o compromisos financieros que no sean estrictamente necesarios. Piscis: la Luna Menguante activa una etapa de cierre en relaciones y acuerdos que han llegado a un punto de definición. Puede ser un buen momento para aceptar una conclusión y liberar energía para lo que viene. En los vínculos, escuchar tus propias necesidades será tan importante como comprender las de los demás. Mantén prudencia con gastos realizados para agradar a otras personas y reserva recursos para tus prioridades.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: