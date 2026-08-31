OFICIAL: Estos son TODOS los ganadores de MasterChef México

Desde 2015 la cocina más famosa de México ha coronado a cocineros amateurs, niños y celebridades que encontraron en MasterChef México la oportunidad de transformar sus vidas y tras casi más de 10 años este reality culinario ha visto a varios campeones.

Durante estas las distintas ediciones conocimos varios nombres, desde Alan Rangel, quien hizo historia al convertirse en el primer ganador en la primera edición lanzada en 2015 hasta Dani Valle triunfador de MasterChef Celebrity México: Generaciones en 2025, y a esta lista se le suma el nombre del nuevo ganador de MasterChef 24/7, el primer formato a nivel mundial 24/7.

Estos son TODOS los nombres que han levantado el trofeo de la cocina más famosa de México

A lan Rangel : MasterChef México 2015.- El jalisciense se convirtió en el primer ganador de MasterChef México, a los 25 años, tras vencer en la final a la Hermana Flor y Marlene Trujillo.



: MasterChef México 2015.- El jalisciense se convirtió en el primer ganador de MasterChef México, a los 25 años, tras vencer en la final a la Hermana Flor y Marlene Trujillo. Bertha López: MasterChef México 2016.- Bertha López conquistó la segunda temporada después de enfrentarse en la final a María Eugenia “Maru” Rule y Melissa Morelos. Tras ganar a abrió su restaurante “El Don de Bertha”, en Puebla.



MasterChef México 2016.- Bertha López conquistó la segunda temporada después de enfrentarse en la final a María Eugenia “Maru” Rule y Melissa Morelos. Tras ganar a abrió su restaurante “El Don de Bertha”, en Puebla. Alana Lliteras : MasterChef Junior 2016: Con apenas 12 años, la originaria de Guadalajara ganó la primera edición de MasterChef Junior México.



: MasterChef Junior 2016: Con apenas 12 años, la originaria de Guadalajara ganó la primera edición de MasterChef Junior México. Honorina Arroyo : MasterChef México 2017.- La cocinera tlaxcalteca se llevó la tercera temporada y se convirtió en una de las participantes más recordadas del programa.



: MasterChef México 2017.- La cocinera tlaxcalteca se llevó la tercera temporada y se convirtió en una de las participantes más recordadas del programa. Diego Fernández: MasterChef Junior 2017: ganó la segunda temporada infantil cuando tenía 12 años, superando en la final a Emiliano López y Rebekah Marquina.



MasterChef Junior 2017: ganó la segunda temporada infantil cuando tenía 12 años, superando en la final a Emiliano López y Rebekah Marquina. Ismael “El Chino” Zhu Li : MasterChef México 2018.- En la cuarta temporada, Ismael Zhu Li sorprendió con su propuesta que combinaba sabores mexicanos y asiáticos. Después de ganar abrió Yun, restaurante de comida oriental en Ciudad de México, con ramen como uno de sus platos destacados.



: MasterChef México 2018.- En la cuarta temporada, Ismael Zhu Li sorprendió con su propuesta que combinaba sabores mexicanos y asiáticos. Después de ganar abrió Yun, restaurante de comida oriental en Ciudad de México, con ramen como uno de sus platos destacados. Carmen Miranda : MasterChef México: La Revancha 2019.- La potosina tuvo una segunda oportunidad después de su participación en temporadas anteriores y terminó conquistando La Revancha. En la final derrotó a Memo Cruz y Cyntia González.



: MasterChef México: La Revancha 2019.- La potosina tuvo una segunda oportunidad después de su participación en temporadas anteriores y terminó conquistando La Revancha. En la final derrotó a Memo Cruz y Cyntia González. Adriana Salcedo : MasterChef México 2020.- En 2020, Adriana Salcedo, originaria de Guasave, Sinaloa se enfrentó a Itzel Paniagua y Erubiel Sosa.



: MasterChef México 2020.- En 2020, Adriana Salcedo, originaria de Guasave, Sinaloa se enfrentó a Itzel Paniagua y Erubiel Sosa. Germán Montero : MasterChef Celebrity México 2021.- El cantante sinaloense se convirtió en el primer ganador de MasterChef Celebrity México. En la final se impuso a Stephanie Salas y Paco Chacón.



: MasterChef Celebrity México 2021.- El cantante sinaloense se convirtió en el primer ganador de MasterChef Celebrity México. En la final se impuso a Stephanie Salas y Paco Chacón. Ricardo Peralta : MasterChef Celebrity México 2022.- El creador de contenido y comediante Ricardo Peralta ganó la segunda temporada de Celebrity, superando en la final a Arturo López Gavito y Lorena Herrera.



: MasterChef Celebrity México 2022.- El creador de contenido y comediante Ricardo Peralta ganó la segunda temporada de Celebrity, superando en la final a Arturo López Gavito y Lorena Herrera. “Naty” Cruz Huerta : MasterChef Junior 2022: La tercera edición infantil tuvo como ganadora a Natalia “Naty” Cruz Huerta, quien conquistó el primer lugar con apenas 9 años.



: MasterChef Junior 2022: La tercera edición infantil tuvo como ganadora a Natalia “Naty” Cruz Huerta, quien conquistó el primer lugar con apenas 9 años. Irma Miranda : MasterChef Celebrity México 2023.- La sonorense, modelo y exrepresentante de México en Miss Universo, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar MasterChef Celebrity México. En la final derrotó a Francisco “Paco” Palencia y Eduardo Capetillo Gaytán.



: MasterChef Celebrity México 2023.- La sonorense, modelo y exrepresentante de México en Miss Universo, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar MasterChef Celebrity México. En la final derrotó a Francisco “Paco” Palencia y Eduardo Capetillo Gaytán. Rossana Nájera : MasterChef Celebrity México 2024.- La actriz se coronó en la cuarta edición de MasterChef Celebrity México, después de enfrentarse en la gran final a Ferka y Jawy Méndez.



: MasterChef Celebrity México 2024.- La actriz se coronó en la cuarta edición de MasterChef Celebrity México, después de enfrentarse en la gran final a Ferka y Jawy Méndez. Dani Valle : MasterChef Celebrity México 2025.- El influencer fue el último ganador de MasterChef Celebrity México: Generaciones, edición que reunió a participantes de distintas generaciones.



: MasterChef Celebrity México 2025.- El influencer fue el último ganador de MasterChef Celebrity México: Generaciones, edición que reunió a participantes de distintas generaciones. Claudia: MasterChef 24/7 2026.- Es la primera ganadora de la edición MasterChef 24/7, se coronó esta noche del 30 de agosto y además de llevarse el trofeo, se va a casa con los 2 millones de pesos y el título de Maestro del Fuego.