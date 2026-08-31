CONFIRMADO: Este es el premio oficial que se lleva el GANADOR de MasterChef 24/7

La gran final de MasterChef 24/7 llegó esta noche y el cocinero que conquistó este reality culinario no solo obtendrá un millonario premio sino que también se llevará otros presentes que se ganó a base de su esfuerzo como el trofeo y un nuevo título como “Maestro del Fuego”.

Durante estos casi cuatro meses, cada finalista tuvo que demostrar su esfuerzo, largas jornadas frente a las parrillas, la convivencia o la presión de cocinar bajo vigilancia constante y contrarreloj, hoy todo lo anterior tuvo su recompensa. El ganador de MasterChef 24/7 no se irá de la cocina más famosa de México con las manos vacías , sino que se lleva varios reconocimientos que valoran su papel dentro de la competencia.

Además de convertirse en el gran campeón de esta edición, recibirá un premio de dos millones de pesos y un trofeo que representa el máximo reconocimiento dentro de esta competencia y finalmente un aparato tecnológico de primera.

¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de MasterChef 24/7?

Después de semanas de retos, emociones, aciertos y errores, los cuatro finalistas tuvieron que enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su trayectoria dentro de la cocina más famosa, donde cada platillo fue decisivo para demostrar quién tenía la técnica, creatividad, resistencia y carácter necesarios para conquistar el título.

Para esta edición el premio económico no solo fue de un millón de pesos como lo fue en anteriores temporadas, sino que para este año se duplicó y el ganador se llevará 2 millones de pesos, asimismo, el campeón también recibirá un trofeo que representa la grandeza alcanzada dentro de la competencia, convirtiéndose en un símbolo de todo el camino recorrido desde que los participantes pusieron un pie en la cocina.

Este trofeo también estará ligado a uno de los títulos más importantes de esta edición: “Maestro de Fuego”, una distinción que resume la habilidad, pasión y dominio que el ganador demostró frente a las parrillas.

Los dos millones de pesos representan, sin duda, una de las mayores motivaciones para los cocineros que todavía permanecen en competencia. Sin embargo, para ellos también está en juego algo que va más allá del dinero: el orgullo de convertirse en el último sobreviviente de una experiencia que los llevó al límite.